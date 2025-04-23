２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．３１ドル（＋１．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１９．４ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．０セント（＋３８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．５０セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７５．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３５．００セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．３０（＋３．８９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．３１ドル（＋１．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１９．４ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．０セント（＋３８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．５０セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７５．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３５．００セント（＋５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．３０（＋３．８９）
出所：MINKABU PRESS