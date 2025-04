俳優の坂口健太郎が、23日までに自身のインスタグラムを更新。親交のあるBTS・J-HOPEとの2ショットを公開した。坂口は「最高でした」とつづり、J-HOPEと寄り添い、ピースサインをした2ショットを投稿。2人とも再会を喜ぶ笑顔を浮かべている。J-HOPEは、19日、20日の2日間にわたって、さいたまスーパーアリーナで『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催。2022年11月に大阪で行われた『2022 MAMA AWARDS』以来、約2年半ぶりの来日となった。また、J-HOPEも自身のアカウントで別の2ショット写真を公開している。この投稿には「いつまでも素敵な関係に乾杯」「かわいい〜」「すてきな再会!」「最高!」「豪華すぎる!」といったコメントのほか、英語や韓国語でのメッセージも多数寄せられている。