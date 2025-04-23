２３日の主なマーケットイベント ２３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・建設支出

１８：００ ユーロ・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３５ 米・ウォラーＦＲＢ理事が講演

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相中央銀行総裁会議（２４日まで）



○決算発表・新規上場など



決算発表：令和ＡＨ<296A>，サイバトラス<4498>，フューチャー<4722>，ＯＢシステム<5576>，ＴＯＹＯイノ<6210>，アイチコーポ<6345>，正興電<6653>，航空電子<6807>，ファナック<6954>，ＦＤＫ<6955>，ＫＯＡ<6999>，シマノ<7309>，キヤノン電<7739>，野崎紙<7919>，キヤノンＭＪ<8060>，ジャフコＧ<8595>

※海外企業決算発表：ＩＢＭ，ボーイングほか



出所：MINKABU PRESS