FANTASTICS、“ミスターかくし芸”堺正章の前でかくし芸を生パフォーマンス

■FANTASTICSが芸能界のレジェンド・堺正章の豪快エピソードに驚愕!

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の最終回が、4月29日に放送される。

FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストから様々なカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾。最終回のゲストは、芸能界のレジェンド・堺正章。5歳でデビューして以来、歌手、俳優、司会、エンターテイナーとして活躍。70年以上、芸能界のトップでありながら「まだ自分の人生には上がある」という堺の伝説に迫る。

子役デビューしたきっかけや“超お坊ちゃまだった”幼少期の秘話が登場。また「グループ・サウンズ」ブームを巻き起こしたザ・スパイダース時代には、空港で1万人のファンが待っていた!? 豪快なエピソードに一同驚愕!

■FANTASTICSが“ミスターかくし芸”の目の前でかくし芸を生パフォーマンス!

さらに“ミスターかくし芸”の異名を持つ堺が、これまで挑戦してきた数々のかくし芸を振り返る。その中で、家族にも心配されるほどいちばん難しかったかくし芸とは?

今回は堺が『BACK TO THE MEMORIES PART4』でメンバーが披露したかくし芸をランキング。「ダーツ風船割り」「ダブルダッチ」などの挑戦をステージ映像でチェックする他、瀬口が帽子を使った「ハットトリック」、八木は「テーブルクロス引き」を堺の前で生パフォーマンス。衝撃の展開にスタジオは大盛り上がり。ミスターかくし芸が認めた1位は誰だ?

スタジオパフォーマンスは、ザ・スパイダースの名曲「バン・バン・バン」に乗せて、ノーカットでかくし芸メドレーにチャレンジ。果たして全員成功するのか!?

■『BACK TO THE MEMORIES PART5』POP-UP SHOP &コラボカフェ開催決定!

FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』。2025年は6月より、大阪・神奈川・愛知・新潟・熊本の5都市で全20公演の上演。主演を木村慧人が務める他、水野美紀、片桐仁の出演が決定した。

三度目となるポップアップショップ&コラボカフェが、ツリービレッジ横浜・大阪・博多にて開催決定。舞台のオフィシャルグッズ販売とコラボ限定カフェメニューを展開予定だ。

【開催期間】

大阪/博多:6月15日~7月3日

横浜:6月21日~7月18日

