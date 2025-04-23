【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（3月）14:00

予想 0.2% 前回 0.8%（前月比)

予想 1.1% 前回 0.9%（前年比)



【英国】

公共部門ネット負債（3月）15:00

予想 152.0億ポンド 前回 107.0億ポンド（公共部門ネット負債)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 43.9 前回 44.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30

予想 51.3 前回 52.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 47.5 前回 48.3（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30

予想 50.4 前回 50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 47.4 前回 48.6（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00

予想 50.5 前回 51.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏貿易収支（2月）18:00

予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)

予想 148.0億ユーロ 前回 140.0億ユーロ（季調済)



【南アフリカ】

消費者物価指数（3月）17:00

予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)

予想 3.0% 前回 3.2%（前年比)



【香港】

消費者物価指数（CPI）（3月）17:30

予想 1.6% 前回 1.4%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（04/12 - 04/18）20:00

予想 N/A 前回 -8.5%（前週比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45

予想 49.2 前回 50.2（製造業PMI・速報値)

予想 52.9 前回 54.4（非製造業PMI・速報値)

予想 51.2 前回 53.5（コンポジットPMI・速報値)



新築住宅販売件数（3月）23:00

予想 68.0万件 前回 67.6万件（新築住宅販売件数)

予想 0.7% 前回 1.8%（前月比)



住宅建築許可件数（確報値）（3月）時刻未定

予想 148.2万件 前回 148.2万件（住宅建築許可件数)

予想 1.6% 前回 1.6%（住宅建築許可件数・前月比)



※予定は変更することがあります

外部サイト