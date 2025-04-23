【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（3月）14:00
予想　0.2%　前回　0.8%（前月比)
予想　1.1%　前回　0.9%（前年比)

【英国】
公共部門ネット負債（3月）15:00
予想　152.0億ポンド　前回　107.0億ポンド（公共部門ネット負債)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　43.9　前回　44.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:30
予想　51.3　前回　52.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　47.5　前回　48.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（4月）16:30
予想　50.4　前回　50.9（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想　47.4　前回　48.6（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）17:00
予想　50.5　前回　51.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏貿易収支（2月）18:00
予想　N/A　前回　10.0億ユーロ（季調前)
予想　148.0億ユーロ　前回　140.0億ユーロ（季調済)

【南アフリカ】
消費者物価指数（3月）17:00
予想　0.8%　前回　0.9%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.2%（前年比)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（3月）17:30
予想　1.6%　前回　1.4%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/12 - 04/18）20:00
予想　N/A　前回　-8.5%（前週比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月）22:45
予想　49.2　前回　50.2（製造業PMI・速報値)
予想　52.9　前回　54.4（非製造業PMI・速報値)
予想　51.2　前回　53.5（コンポジットPMI・速報値)

新築住宅販売件数（3月）23:00
予想　68.0万件　前回　67.6万件（新築住宅販売件数)　
予想　0.7%　前回　1.8%（前月比)

住宅建築許可件数（確報値）（3月）時刻未定
予想　148.2万件　前回　148.2万件（住宅建築許可件数)
予想　1.6%　前回　1.6%（住宅建築許可件数・前月比)

※予定は変更することがあります