　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比540円高の3万4820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40463.46円　　ボリンジャーバンド3σ
38666.57円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38120.40円　　200日移動平均
37425.73円　　75日移動平均
37360.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36869.69円　　ボリンジャーバンド1σ
35072.80円　　25日移動平均
34820.00円　　23日夜間取引終値
34524.00円　　5日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34220.60円　　22日日経平均株価現物終値
33715.00円　　一目均衡表・転換線
33275.91円　　ボリンジャーバンド-1σ
31479.03円　　ボリンジャーバンド2σ
29682.14円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース