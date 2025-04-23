日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比540円高の3万4820円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40463.46円 ボリンジャーバンド3σ
38666.57円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38120.40円 200日移動平均
37425.73円 75日移動平均
37360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36869.69円 ボリンジャーバンド1σ
35072.80円 25日移動平均
34820.00円 23日夜間取引終値
34524.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34220.60円 22日日経平均株価現物終値
33715.00円 一目均衡表・転換線
33275.91円 ボリンジャーバンド-1σ
31479.03円 ボリンジャーバンド2σ
29682.14円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40463.46円 ボリンジャーバンド3σ
38666.57円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38120.40円 200日移動平均
37425.73円 75日移動平均
37360.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
36869.69円 ボリンジャーバンド1σ
35072.80円 25日移動平均
34820.00円 23日夜間取引終値
34524.00円 5日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
34220.60円 22日日経平均株価現物終値
33715.00円 一目均衡表・転換線
33275.91円 ボリンジャーバンド-1σ
31479.03円 ボリンジャーバンド2σ
29682.14円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース