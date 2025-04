映像エンターテイメントの歴史を変えた、『トロン』シリーズ最新作となる『トロン:アレス』

2025年10月10日(金)日米同時公開されることが決定!

特報映像・ティザーポスターとあわせて紹介していきます。

ディズニー映画『トロン:アレス』

公開日:2025年10月10日(金)日米同時公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:ヨアヒム・ローニング(『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』、『マレフィセント2』)

キャスト:ジャレッド・レト(『スーサイド・スクワッド』)

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻、まさに映像エンターテイメントの歴史を変えた映画『トロン』

その最新作『トロン:アレス』が2025年10月10日(金)に日米同時公開が決定!

特報映像及び、ティザーポスターが公開されました。

1982年に公開された『トロン』は、デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描きます。

現実世界からコンピューター・システムの“デジタル世界”へ侵入するという画期的な設定と、世界で初めて長編映画としてCGを本格導入したまさに“映像革命”ともいえる新たな映像体験は、社会現象を巻き起こしました。

その28年後の2010年には続編の『トロン:レガシー』が公開。

青白く輝くネオンを基調とした、かつて誰も見たことがなかった、当時最先端の究極の映像体験は多くのファンを魅了。

ダフト・パンクが手掛けた楽曲も大きな話題となり、映画の枠を超えたセンセーションを巻き起こしました。

その後、『トロン』シリーズはゲームにも展開され、フロリダのマジックキングダム・パークでは、本シリーズに登場するバイク“ライトサイクル”のアトラクションも登場するなど、今もなお多くの人々に影響を与える世界的な人気コンテンツの一つとなっています。

前作の公開から15年後となる2025年、最新作『トロン:アレス』がついに公開!

今回公開されたのは、何かを“警告”しているかのような、赤いネオンの光が印象的な特報映像とティザーポスタービジュアル。

これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へ侵入する様子を描いてきた『トロン』シリーズですが、本作では“デジタル世界”の高度な人工プログラム《アレス》が“現実世界”に襲来。

映像では、パトカーを真っ二つにしてしまうほどのレーザー光線を放つ赤いライトサイクルや、現実世界の上空に突如現れた、赤く光る巨大な物体が現実世界に襲来し、人々がその恐怖に震え上がる様子が見て取れます。

一方で、人々の目を惹きつけるようなスタイリッシュなビジュアルも大きな見どころ。

モダンで、未来感のあるデジタル世界の様子や、ライトサイクルのように、赤いレーザーを放ちながら飛び交う戦闘機、人型のプログラムが形成され命が吹き込まれる描写など、CGIの技術で世界を圧倒してきた「トロン」ならではの映像美も堪能できる仕上がりとなっています。

さらに特報映像には、本作で高度な人工プログラム“アレス”役を演じる、ジャレッド・レト(『スーサイド・スクワッド』)の姿も登場。

本作のタイトルにもなっている、この“アレス”とは、ギリシャ神話では<戦の神>を指す言葉。

その“アレス”の名を持つ彼が、本作でどんな物語を見せてくれるのか、目が離せません。

本作を手掛けるのは、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』(17)、『マレフィセント2』などでメガホンを取ったヨアヒム・ローニング。

そして、フランスのエレクトリック・デュオ「ダフト・パンク」に代わって、本作で楽曲を担当するのは、『ソーシャル・ネットワーク』(10)、『ドラゴン・タトゥーの女』(11)、『ソウルフル・ワールド』(20)などで、音楽を手掛け、アカデミー賞Ⓡ作曲賞など数々の賞を受賞したトレント・レズナーとアッティカス・ロス率いるナイン・インチ・ネイルズが担当。

現実世界とデジタル世界、そして作品を彩る楽曲の数々からも目が離せません!

2025年10月10日、日米同時公開決定!

ディズニー映画『トロン:アレス』の紹介でした。

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

