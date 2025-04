1977年の映画全米公開以来、全世界を興奮と歓喜で包み込み、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテインメント「スター・ウォーズ」。その世界観を体感できるイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」が、2025年4月26日から5月6日まで、横浜・みなとみらいエリアで開催されます。

スター・ウォーズの名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」にちなみ、語呂合わせの「May the 4th」から5月4日は「スター・ウォーズの日」として日本記念日協会に制定されました。

ゴールデンウィーク期間中、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園、横浜市役所、桜木町駅周辺では、スター・ウォーズ一色のさまざまなイベントが開催されます。

【実施期間】2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

ランドマークプラザでは、日本文化を象徴する浮世絵アートやレゴⓇブロック製のスタチューなどが展示されます。

さらに、「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」で初披露されたミレニアム・ファルコンのコックピットや、レゴⓇブロック製スピーダーバイクを再現したフォトスポットが、MARK IS みなとみらいに登場します。

ドロイド塗り絵体験(イメージ)

オリジナルキャラクターお面の配布(イメージ)

さらに、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいでは、「スター・ウォーズ」シリーズ全9作品を上映。座席のヘッドレストや背もたれから発せられる音と振動によって、迫力あるアクションや臨場感あふれる世界観を体感できます。

上映期間:4月25日(金)〜5月6日(火・振休)

また、「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定でオープンします。スター・ウォーズのオリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーも同時に開催されます。

【横浜会場限定】STAR WARS トートバッグ(イメージ)

【横浜会場限定】STAR WARS Tシャツ(イメージ)

【新商品】STAR WARS Tシャツ(イメージ)

【新商品】STAR WARS Tシャツ(イメージ)

このほか、音楽ライブやキッチンカーの出店、横浜市役所内の大型モニターでの最新記念映像の放映など、横浜・みなとみらいエリア全体がスター・ウォーズ一色に染まります。

TM & © Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved