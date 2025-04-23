¡ÚÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤Î¿ô»ú»×¹Í¡Û¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Û¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä3¤Ä¤Î¿ô»ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ
¡Ú³ÚÅ·¤Î¥×¥í¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡È1Ç¯È¾Ìµ¼ýÆþ¡É¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Û¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼µÞ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© 1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ÌµËÅ¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¡£¸Â¤ê¤¢¤ë¿ÍÀ¸¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬³«¶È¤·¤Æ3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¯¾¦3400Ëü±ß¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¯¾¦6500Ëü±ß¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇ¯¾¦7²¯±ßÄ¶¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡ª ³«¶È»ñ¶â¥¼¥í¡¦ºß¸Ë¥Ê¥·¤Ç¤âOK¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½µ1²ó¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï·î1²ó¡Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¤â²Ô¤²¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½é¸ø³«¡õÁ´¸ø³«¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø¡Ö¤ª¥¦¥Áµ¯¶È¡×¤Ç4¾öÈ¾¤«¤é7²¯±ß¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡¡¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ô»ú¤ÎÊÑÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Û¤É
¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
¡¡»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê»î¹Ôºø¸í¤¬·ë²Ì¤òÀ¸¤à
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö1¤Ä¾¦ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢3¤ÄÄÉ²Ã¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿ô»ú¤ÇÉ½¤ì¤ë·ë²Ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤ò¤â¤È¤ËÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò²þÁ±
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤ä¡Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë²Á³ÊÂÓ¡×¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¼è°·¾¦ÉÊ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ»ÅÆþ¤ìÈ½ÃÇ¤òÊÑ¹¹
¡Ö¥Ê¥Ñ¥Ð¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦2000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢üâÅç²°¤Ç5000±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¼è°·¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬
ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¸½ºß550¤òÄ¶¤¨¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÈó±ÄÍøÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¡Ö¥Ê¥Ñ¥ô¥¡¥ì¡¼¡¦¥ô¥£¥ó¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ñ¥ï¥¤¥ó¥Õ¥§¥¢2019¡×¡Ö¥Ê¥Ñ¥ï¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Õ¥§¥¢2022¡×¤ÇÏ¢Â³2²ó¡Ê2000¡¢2021Ç¯¤Ï³«ºÅ¤»¤º¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÉôÌç¤ÇÆüËÜ°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Î¥Ê¥Ñ¥Ð¥ì¡¼¤Î¥ï¥¤¥óÈÎÇäËÜ¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¤È¤·¤Æ¾Þ¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Ñ¥ï¥¤¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤ò¸«Â³¤±¤ë¤È
¡Ö°Û¾ïÃÍ¡×¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Äê´üÅª¤Ë¿ô»ú¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö°Û¾ïÃÍ¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Û¾ïÃÍ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¿ô»ú¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤Ãû¤·¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Û¾ïÃÍ¤Î¸¶°ø¤¬
¼¡¤Î°ì¼ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë
¡¡»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµÒÃ±²Á¡×¤¬µÞ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼Ò¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ®ÌóÎ¨¡×¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¶ËÃ¼¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶¥¹çÅ¹¤¬ÃÍ²¼¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Çä¤ê¾å¤²Á´ÂÎ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÆþ¸ý¾¦ÉÊ¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿ô»ú¤Ï¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¡¢³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢½µ¤Ë1²ó¤Ç¤â¡¢3Æü¤Ë1²ó¤Ç¤â¡¢ÉÑÅÙ¤ò·è¤á¤ÆÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é
¡È¤³¤Î3¤Ä¡É¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤¿¤À¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý¼Ô²èÌÌ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤Ï¤º¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÇä¾å¹â¡×¡ÖµÒ¿ô¡×¡¢¤½¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¡×
¡ÖÀ®ÌóÎ¨¡×
¡ÖµÒÃ±²Á¡×
¡½¡½¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤ª¥¦¥Áµ¯¶È¡×¤Ç4¾öÈ¾¤«¤é7²¯±ß¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£