WHO¡¢ÊÆ¹ñÃ¦Âà¤ÇÉôÌçÈ¾¸º¤Ø¡¡Í½»»¤ÎÂçÉý¸º¾¯¸«¹þ¤Þ¤ì
¡¡¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃ¦ÂàÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÍ½»»¤ÎÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß76¤¢¤ëÉôÌç¤ò¡¢¤Û¤ÜÈ¾¸º¤ËÅö¤¿¤ë34¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤¿·×²è°Æ¤ò²ÃÌÁ¹ñ¸þ¤±¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£¿Í°÷¤Îºï¸º¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÉô¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Î´ÉÍýÉô¤Ï12¤«¤é7¤Ë¸º¤é¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·×²è¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê¤áÊý¤äÆüÄø¤Ê¤É¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î½Ì¾®¤¬»ö¶È¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£WHO¤ÏÌó150¥«¹ñ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ë¤ÏÌó2400¿Í¤Î¿¦°÷¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥É¥í¥¹»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤Îµò½Ð¶â»ÙÊ§¤¤µñÈÝ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤«¤é¤âÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡ÊODA¡Ë¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬µò½Ð¶â¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê°ú¤¾å¤²¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡WHO¤ÎÍ½»»¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç60²¯¥É¥ë¡ÊÌó8500²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï2022¡Á23Ç¯Í½»»¤Ç12²¯8ÀéËü¥É¥ë¤òµò½Ð¤¹¤ëºÇÂç¤Î»Ù±ç¹ñ¡£