¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡Ö£µÈÖÌäÂê¡×²ò¾Ã¤Ê¤ë¤«¡¡ºäÁÒ¾¸ã¤¬¹üÀÞ¾è¤ê±Û¤¨¼ÂÀïÉüµ¢
¡¡±¦¼êÃæ»Ø¤Î¹üÀÞ¤È¼ê½Ñ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¹Åç¡¦ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢£²£²Æü¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡Ö£³ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£´²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÇÉüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê°ì·³¤Ë¡ËÌá¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð£²£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤«¤é¾º³Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÆó·³Àï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£ºòµ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±£²°Ì¤Î£´£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤¬ÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¹¥Ä´¤Ê¹¶·â¿Ø¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Å¬Ç¤¼ÔÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡Ö£µÈÖÌäÂê¡×¤â·èÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤â¤½¤âº£µ¨¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤äÄ¹ÂÇÎÏ¡¢Áªµå´ã¤âÍ¥¤ì¤¿ºäÁÒ¤ò£µÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É¤â³«ËëÄ¾¸å¤Ë£³ÈÖ¤«¤é¾®±à¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¡¢ºäÁÒ¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Èº¸±¦¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¥¸¥°¥¶¥°¤ËÊÂ¤Ù¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºäÁÒ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÇÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢³«Ëë¸å¤Ï£µÈÖ¤Ë½©»³¤äËöÊñ¡¢Ìî´Ö¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î£´»î¹ç°Ê¾å¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´ÈÖ¤Î¥â¥ó¥Æ¥í¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï±¦¤ÎÏÂÀ½ÂçË¤¡¦ËöÊñ¤¬·ê¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞºäÁÒ¤¬£µÈÖ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¥¸¥°¥¶¥°ÂÇÀþ¤â°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ»¶Ú¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿ºäÁÒ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£