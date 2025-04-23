·ÝÇ½½¾»ö¼Ô¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇÂ¥¿Ê¡¡¼õ¿ÇÄãÌÂ¡¢¶¨²ñ¤¬»Ù±çºö
¡¡ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÆüËÜ·ÝÇ½½¾»ö¼Ô¶¨²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¶È³¦¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶¨²ñ¤Î2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3³ä¤¬·ò¿Ç¤ò¡Ö¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¿¹ºê¤á¤°¤ßÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â²áÏ«»à¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆÍÁ³»à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï·ò¿Ç¤¬µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢»£±Æ¤¬Ä¹´ü´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¤ê¡¢¸ø±é¤ÇÁ´¹ñ¤ò½ä²ó¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ½Äê¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼õ¿ÇÄãÌÂ¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼«ÎÏ¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢»°½Å¡¢¼¢²ì¡¢Âçºå¡¢Ê¼¸Ë¤Î¶å¤Ä¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÄó·È¡£º£¸å¡¢ÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤â¿Ê¤á¤ë¡£½¸ÃÄ·ò¿Ç¤â²ÄÇ½¤È¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ä·Î¸ÅÁ°¤Î°ìÀÆ¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹¡£23Ç¯Ä´ºº¤Ç¼õ¿Ç¤¬1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ù¤ë¡£ÈñÍÑ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊÉéÃ´¡£¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£