¤½¤ê¤ã¿Æ»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡Ä¡ÖJRÅì¤ÎÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥É¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡ª
3·î27Æü¤Ë¤Þ¤Á¤Ó¤é¤¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡Ê¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¡Ë¡×¡£ÅöÏ¢ºÜ¤Î4·î7ÆüÉÕµ»ö¤Ç¤Ï³«È¯¤Î·Ð°Þ¤È³µÍ×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ë¹âÎØ¤Î150Ç¯¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë Å´Æ»¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÅ¸¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½é¤á¤Æ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë²èÅ¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ç¤â
³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡¡¤³¤Î´ë²èÅ¸¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êJRÅìÆüËÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÅ´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÎò»Ë¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¼çÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤·¤«³Ú¤·¤á¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤¬¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî150Ç¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤â1»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â¥µ¥Ã¥¯¥ê³Ú¤·¤á¤ë¡£ÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇÂçµé¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¸«Êª¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡¼Ìò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶áÂå²½¤Ë¤ª¤±¤ëÅ´Æ»¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢Å´Æ»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¹âÎØ¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²òÀâ¡£Å´Æ»¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë