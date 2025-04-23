[4.22 ラ・リーガ第33節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:30開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 10 アンス・ファティ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 2 パウ・クバルシ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 23 ジュール・クンデ

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 11 ラフィーニャ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[マジョルカ]

先発

GK 13 レオ・ロマン

DF 2 マテウ・モレイ

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 18 アントニオ・サンチェス

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 1 ドミニク・グレイフ

GK 25 イバン・クエジャル

DF 3 トニ・ラト

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 32 ダビド・ロペス

MF 28 ヤン・サラス

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 20 シキーニョ

FW 30 マルク・ドメネク

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります