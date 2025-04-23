バルセロナvsマジョルカ スタメン発表
[4.22 ラ・リーガ第33節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 32 ダビド・ロペス
MF 28 ヤン・サラス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
※28:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 10 アンス・ファティ
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 2 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 11 ラフィーニャ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 32 ダビド・ロペス
MF 28 ヤン・サラス
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります