マンチェスター・Cvsアストン・ビラ スタメン発表
[4.22 プレミアリーグ第34節](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 75 ニコ・オライリー
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 17 ケビン・デ・ブライネ
控え
GK 33 スコット・カーソン
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 7 ジョン・マッギン
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 18 シュテファン・オルテガ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 75 ニコ・オライリー
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 87 ジェームズ・マカティー
控え
GK 33 スコット・カーソン
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 9 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 25 ロビン・オルセン
DF 3 アクセル・ディサシ
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 7 ジョン・マッギン
FW 11 オリー・ワトキンス
FW 17 ドニエル・マレン
FW 21 マルコ・アセンシオ
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります