¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡5·î13Æü¤«¤éÃæÅì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡¦UAE¤òÎòË¬¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬5·î13Æü¤«¤é16Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæÅì¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢UAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î3¤«¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ãç²ð¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¸ò¾Ä¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÂè°ì¼¡À¯¸¢¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î³°¹ñË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
Ï·¸å,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Û¥Æ¥ë