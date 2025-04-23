Á´Íç¤ÎÃË¤¬¡È½Î¿¯Æþ¡É¤ÇÂáÊá¡Ä»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Ë´ØÍ¿¤«¡¡¼Ö2Âæ¤Î¡È¶¯Ã¥¡É¤Ë´ØÍ¿¤Îµ¿¤¤¤â¡Ä¥¿¥¯¥·¡¼Ã¥¤¤µÒ2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ°ì»þÆ¨Áö¤«¡Únews23¡Û
22ÆüÌë¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á´Íç¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Î1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤ä¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ê¤É¼Ö2Âæ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤³¤ÎÃË¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÈô¤Ó¾è¤ëÁ´Íç¤ÎÃË¡£ÊÌ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÏ©¾å¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡Ä¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ì±²È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á´Íç¤ÎÃË¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÀ¾Â¼ÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÁ´Íç¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÉßÃÏ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï21Æü¸á¸å9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤âÁ´Íç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢½Î¤Ë¤¤¤¿10Âå¤ÎÀ¸ÅÌ¤È50Âå¤Î½Î¤Î¹Ö»Õ¤¬À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½±¤ï¤ì¤¿½Î¤Î¹Ö»Õ
¡Ö¥É¥¢¤¬³«¤¯¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¸¼´Ø¾¡¼ê¸ý¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈÈ¿Í¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤·¤¿¡£¡Ø°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Çº¸Æ¬Éô¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï10¿ËË¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï21ÆüÌë¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï21Æü¸á¸å8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤Çµ¯¤¤¿1¿Í¤¬»àË´¡¢1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Öº£¤â·ìº¯¤¬»Ä¤ë¤³¤Á¤é¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ç¤â¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬¥Ð¥¤¥¯2Âæ¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÄÉÆÍ¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎµÈÅÄ¸÷Äª¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬»àË´¡¢45ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¹¤´¤¤Áö¤ë²»¤¬Àè¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¥¬¥·¥ã¥ó¤Ã¤Æ¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸á¸å8»þ55Ê¬¤´¤í¡¢Àî¸ý»ÔÆâ¤Ç¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ40Âå½÷À¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¡¢½÷À¤Î¼Ö¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï·Ù»¡¤Ë¡¢¤³¤¦ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿40Âå½÷À
¡ÖÁ´Íç¤ÇÆþ¤ìËÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃË¤Ë¼Ö¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×
¤³¤ì¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î±ÇÁü¡£ÎÐ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¹õ¤¤¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ´Íç¤ÎÃË¡£Èï³²¼Ô¤Î¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¥É¥¢¤òÉ¬»à¤Ë³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¼Ö¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢Àî¸ý»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤ê¤Æ¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ±¿Å¾¼ê¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ´Íç¤ÎÃË¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î60ÂåÃËÀ¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿ÃË½÷2¿Í¤ÎµÒ¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤âË½Áö¤µ¤»¡¢ÊÌ¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖË½Áö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£½õ¼êÀÊÂ¦¤ÎÊý¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÊý¤âÂçÇË¤·¤Æ¤Æ¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¡¢ÅÌÊâ¤Ç³Ø½¬½Î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢Á´Íç¤ÇÌ±²È¤Ê¤É¤ò¤¦¤í¤Ä¤²ó¤ë°ÛÍÍ¤Ê»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢·Ù²üÃæ¤Î·Ù»¡´±¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô¡£½Î¤Ø¤ÎÉÔË¡¿¯Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Â¼ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£