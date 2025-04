S.A.R.が4月23日、メジャー1st EP『202』をポニーキャニオン・IRORI Recordsより配信リリースした。本作には、昨年2024年12月11日に配信リリースされた「juice」、1月29日に配信リリースされ、J-WAVEの2月度SONAR TRAXに選出された「Side by Side」、3月26日に配信リリースされた「Back to Wild」を含む、全5曲が収録されている。

メジャー1st EP『202』



2025年4月23日(水)発売◆収録内容1. Side by Side2. Back to Wild3. Karma4. juice5. New Wheels (feat. Shing02)レーベル:IRORI Records / PONY CANYON