S.A.R.が4月23日、メジャー1st EP『202』をポニーキャニオン・IRORI Recordsより配信リリースした。

本作には、昨年2024年12月11日に配信リリースされた「juice」、1月29日に配信リリースされ、J-WAVEの2月度SONAR TRAXに選出された「Side by Side」、3月26日に配信リリースされた「Back to Wild」を含む、全5曲が収録されている。

リード曲となるM5「New Wheels (feat.Shing02)」は、〈Luv(sic)〉シリーズなどで知られるラッパー・Shing02を客演に迎えており、Shing02の来日タイミングで一緒にスタジオに入り、レコーディングした1曲。淡々とループするトラックに乗って展開されるsanta（Vo）、Imu Sam（Gt&MC）、そしてShing02のマイクリレーには自ずと胸を熱くさせる力がある。

S.A.R.は本作を引っ提げ、東京と大阪の2ヶ所でワンマンライブを実施する。チケットは現在一般発売中。

メジャー1st EP『202』

2025年4月23日（水）発売

◆収録内容

1. Side by Side
2. Back to Wild
3. Karma
4. juice
5. New Wheels (feat. Shing02)

レーベル：IRORI Records / PONY CANYON

ライブ情報


＜202 : traveling without moving＞
2025年5月17日（土）大阪・Music Club JANUS
開場17:30 / 開演18:00

2025年5月23日（金）東京・LIQUIDROOM
開場18:00 / 開演19:00

チケット：スタンディング 4,500円（※別途ドリンク代600円）
イープラス：https://eplus.jp/sar2025/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar2025/

主催：IRORI Records / Ponycanyon
お問い合わせ：
（東京）ポニーキャニオン カスタマーセンター　https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
（大阪）夢番地　TEL:06-6341-3525

メディア出演情報

4/23(水)13:30-16:00（15時台）J-WAVE『PEOPLE'S ROASTERY』
出演メンバー：santa、Eno、Taro

4/24(木)25:00〜28:45（26時台）NACK5『ラジオのアナ〜ラジアナ（木）』
出演メンバー：Imu Sam、may_chang

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