S.A.R.、メジャー1st EP『202』配信開始。Shing02客演の「New Wheels (feat. Shing02)」がリード曲に
S.A.R.が4月23日、メジャー1st EP『202』をポニーキャニオン・IRORI Recordsより配信リリースした。
本作には、昨年2024年12月11日に配信リリースされた「juice」、1月29日に配信リリースされ、J-WAVEの2月度SONAR TRAXに選出された「Side by Side」、3月26日に配信リリースされた「Back to Wild」を含む、全5曲が収録されている。
S.A.R.は本作を引っ提げ、東京と大阪の2ヶ所でワンマンライブを実施する。チケットは現在一般発売中。
メジャー1st EP『202』
◆収録内容
1. Side by Side
2. Back to Wild
3. Karma
4. juice
5. New Wheels (feat. Shing02)
レーベル：IRORI Records / PONY CANYON
ライブ情報
＜202 : traveling without moving＞
2025年5月17日（土）大阪・Music Club JANUS
開場17:30 / 開演18:00
2025年5月23日（金）東京・LIQUIDROOM
開場18:00 / 開演19:00
チケット：スタンディング 4,500円（※別途ドリンク代600円）
イープラス：https://eplus.jp/sar2025/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar2025/
主催：IRORI Records / Ponycanyon
お問い合わせ：
（東京）ポニーキャニオン カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
（大阪）夢番地 TEL:06-6341-3525
メディア出演情報
出演メンバー：santa、Eno、Taro
4/24(木)25:00〜28:45（26時台）NACK5『ラジオのアナ〜ラジアナ（木）』
出演メンバー：Imu Sam、may_chang
関連リンク
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