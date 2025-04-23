ピットロード、プラモデル「L7215 1/72 アメリカ空軍 A-10C 攻撃機」本日出荷開始編隊灯等のエッチングパーツや錘パーツが付属
ピットロードは、プラモデル「L7215 1/72 アメリカ空軍 A-10C 攻撃機」の出荷を4月23日に開始する。価格は7,920円。
本商品は、アメリカ空軍 A-10C 攻撃機の1/72スケールプラスチックモデルキット。編隊灯等のエッチングパーツや錘(おもり)パーツが付属する。
【付属兵装】
・AGM-65空対地ミサイル×2
・AIM-9L空対空ミサイル×2
・GBU-12誘導爆弾×2
・GBU-31誘導爆弾×1
・GBU-38誘導爆弾×1
・GBU-39誘導爆弾×8
・LAU-131ロケットランチャー×2
・LAU-68ロケットランチャー×1
・SUU-25フレアディスペンサー×1
・AN/AAQ-28照準ポッド×1
・AN/AAQ-33照準ポッド×1
・AN/ALQ-184ECMポッド×1
・AN/ALQ-131ECMポッド×1
【付属マーキングデカール】
A:80-0201 442FW/303FS AFRC Whiteman AFB 2024
B:82-0649 52FW/81SQ Spangdahlem AB Germany USAFE 2011
C:82-0661 122FW/163FS Black Snakes Arkansas ANG Afghanistan 2018
D:80-0188 188FW/184FS Flying Razorbacks Ebbing ANGB Arkansas ANG 2008
E:78-0684 355FW/354FS Davis Mountain AFB USAF 2020
F:80-0194 23W/74FS Flying Tigers Langley AFB USAF 2011
G:80-0283 51FW/25FS Assam Dragons Osan AB PACAF USAF 2016
全長:約225mm
1機入り
輸入元：ピットロード
製造元：ライオンロア/グレートウォールホビー(中国 CHINA)
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※発売日は流通により前後する場合があります。