ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¡¥¢¥á¥ê¥«»º¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¡¡Ìµ´ØÀÇ¤ÎÏÈÆâ¤Ç6Ëü¥È¥óÄøÅÙÁý¤ä¤¹°Æ¤¬Éâ¾å
À¯ÉÜ¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6Ëü¥È¥óÄøÅÙÁý¤ä¤¹°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤ê·è¤á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤«¤éÇ¯´Ö¤ª¤è¤½77Ëü¥È¥ó¤Î¥³¥á¤ò¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¢¥¯¥»¥¹ÊÆ¡×¤È¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¸¢´´Éô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ò6Ëü¥È¥óÄøÅÙÁý¤ä¤¹°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï²áµî¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤Ç¥³¥á¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤â¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡Ë¡¢¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ±×¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Ë¤«¤±¤ë´ØÀÇ¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢ÆüËÜ¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¸¡Æ¤¤òµÞ¤°¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£