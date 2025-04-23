PS Store「Spring Sale」が本日4月23日まで！ 「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」は75%オフ
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Spring Sale」を開催している。期間は本日4月23日23時59分まで。
プレイステーション 5/プレイステーション 4向けダウンロードコンテンツを対象とした本セールでは、「NINJA GAIDEN 2 Black」や「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」、「アストロボット デジタルデラックス版」など、ゲーム本編や各種DLCなどがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。
□PSストア「Spring Sale」のぺージ
対象タイトル紹介（一部）
「NINJA GAIDEN 2 Black」
価格：6,380円→4,785円（25%オフ）
□PS Store「NINJA GAIDEN 2 Black」のページ
「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」
価格：10,978円→2,744円（75%オフ）
□PS Store「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」のページ
「EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition」
価格：14,410円→5,764円（60%オフ）
□PS Store「EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition」のページ
「アストロボット デジタルデラックス版」
価格：8,980円→7,812円（13%オフ）
□PS Store「アストロボット デジタルデラックス版」のページ
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