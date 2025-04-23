星野源、ニューアルバム『Gen』の全貌がついに明らかに 全16曲のトラックリスト＆先行配信曲「Star」公開
シンガーソングライター・星野源が、5月14日にリリースするニューアルバム『Gen』のトラックリストを公開した。既発シングルから未発表の新曲まで、全16曲が収録されることがわかった。
【写真】笑顔で！『ANN』復帰でダウ90000をゲストに迎えた星野源
アルバムには、2021年リリースの「創造」や「不思議」「喜劇」「Eureka」といったシングル楽曲に加え、5月より開催される全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』のタイトル曲「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」など、同アルバムで初解禁となる未発表楽曲も収録される。さらに、Louis Cole、Camilo、Cordae、Lee Youngji、UMI、DJ Jazzy Jeffら、世界的アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されることがわかった。
発表と同時に、新曲「Star」の先行配信もスタート。星野が出演するアサヒ飲料『ワンダ』のCMソングとしてすでに話題を集めていた同曲は、「好きを源に」という印象的な一節も登場し、アルバム『Gen』を象徴するタイトルトラック的な存在ともいえる。爽快でグルーヴィーなサウンドが光る同曲は、アルバムに先駆けてその世界観を体感できる1曲となっている。
『Gen』はきょう23日よりApple MusicやSpotifyなどでライブラリ追加予約、iTunes Storeでのダウンロード予約注文がスタート。CDは通常盤に加え、初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」の3形態で展開される。「Poetry」には、星野による書き下ろしの詩と散文を収めた224ページの写真詩集『Mad Hope』や撮り下ろしポスター3種、ライナーノーツ「From 808Studio」など豪華特典が付属する。
■星野源『Gen』収録曲（全16曲）
01. 創造
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. 不思議
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. 暗闇
11. Why
12. 生命体
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. 異世界混合大舞踏会
16. Eureka
【写真】笑顔で！『ANN』復帰でダウ90000をゲストに迎えた星野源
アルバムには、2021年リリースの「創造」や「不思議」「喜劇」「Eureka」といったシングル楽曲に加え、5月より開催される全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』のタイトル曲「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」など、同アルバムで初解禁となる未発表楽曲も収録される。さらに、Louis Cole、Camilo、Cordae、Lee Youngji、UMI、DJ Jazzy Jeffら、世界的アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されることがわかった。
『Gen』はきょう23日よりApple MusicやSpotifyなどでライブラリ追加予約、iTunes Storeでのダウンロード予約注文がスタート。CDは通常盤に加え、初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」の3形態で展開される。「Poetry」には、星野による書き下ろしの詩と散文を収めた224ページの写真詩集『Mad Hope』や撮り下ろしポスター3種、ライナーノーツ「From 808Studio」など豪華特典が付属する。
■星野源『Gen』収録曲（全16曲）
01. 創造
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. 不思議
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. 暗闇
11. Why
12. 生命体
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. 異世界混合大舞踏会
16. Eureka