5月14日にニューアルバム『Gen』をリリースする星野源

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　シンガーソングライター・星野源が、5月14日にリリースするニューアルバム『Gen』のトラックリストを公開した。既発シングルから未発表の新曲まで、全16曲が収録されることがわかった。

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　アルバムには、2021年リリースの「創造」や「不思議」「喜劇」「Eureka」といったシングル楽曲に加え、5月より開催される全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』のタイトル曲「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」など、同アルバムで初解禁となる未発表楽曲も収録される。さらに、Louis Cole、Camilo、Cordae、Lee Youngji、UMI、DJ Jazzy Jeffら、世界的アーティストとのコラボレーション楽曲も収録されることがわかった。

　発表と同時に、新曲「Star」の先行配信もスタート。星野が出演するアサヒ飲料『ワンダ』のCMソングとしてすでに話題を集めていた同曲は、「好きを源に」という印象的な一節も登場し、アルバム『Gen』を象徴するタイトルトラック的な存在ともいえる。爽快でグルーヴィーなサウンドが光る同曲は、アルバムに先駆けてその世界観を体感できる1曲となっている。

　『Gen』はきょう23日よりApple MusicやSpotifyなどでライブラリ追加予約、iTunes Storeでのダウンロード予約注文がスタート。CDは通常盤に加え、初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」の3形態で展開される。「Poetry」には、星野による書き下ろしの詩と散文を収めた224ページの写真詩集『Mad Hope』や撮り下ろしポスター3種、ライナーノーツ「From 808Studio」など豪華特典が付属する。

■星野源『Gen』収録曲（全16曲）
01. 創造
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. 不思議
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. 暗闇
11. Why
12. 生命体
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. 異世界混合大舞踏会
16. Eureka