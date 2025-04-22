¶ì¼êËÜµòÃÏ¡ÖÅ¸³«Åª¤Ë¤ÏÉé¤±¥²¡¼¥à¡×¤«¤é¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¼¹Ç°¥É¥í¡¼¡¡9²ó2»à¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¤¬Æ±ÅÀ2ÅÀÂÇ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯5¡½5¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê22Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ÏÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£±äÄ¹12²ó¡£2»à¤«¤éÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¡¢º£µÜ·òÂÀ¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£º£µ¨ºÇÄ¹¤Î4»þ´Ö32Ê¬¤òÀï¤¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¸³«Åª¤Ë¤ÏÉé¤±¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È1µå¤«¤éÉé¤±»î¹ç¤òÆ¨¤ì¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¡£2»àËþÎÝ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬Âç»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£¼é¸î¿À¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ë2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡£8µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Æ±ÅÀ2ÅÀÂÇ¡£ÀîÀ¥¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÀäÂÐ¤ËÁö¼Ô¤ò¤«¤¨¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â9²ó2»àËþÎÝ¤Ç×¢荑Î´ÂÀ¡¢10²ó1»àËþÎÝ¤«¤éº£µÜ¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤È¤¢¤È1ÂÇ½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¹¥µ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤Ï¤è¤¯Ç´¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£ÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤éµß±ç¿Ø¤¬¶¯ÎÏ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤ËÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Ï³«Ëë¤«¤é18»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É4°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡£·ª¸¶ÎÍÌð¤Ë¤âÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼Ú¶â¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£º£µ¨1¾¡8ÇÔ¤È¶ì¼ê¤ÊËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë