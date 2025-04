元日向坂46で俳優の加藤史帆さん(27)が22日、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京で行われる特別企画のお披露目セレモニーに、チョコレートプラネットの長田庄平さん(45)、松尾駿さん(42)、柔道家の阿部詩選手(24)と共に登場。日向坂46時代に体験した“伝説エピソード”を明かしました。

加藤さんたちが登場したのは、『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッター』の期間限定特別企画『炎のゴブレット』お披露目セレモニー。100年ぶりに開催されることになった三大魔法学校対抗試合(トライウィザード・トーナメント)を舞台に、ハリー・ポッターの成長と試練を描いた、シリーズ4作目『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』をテーマにした企画です。

ハリー・ポッターの大ファンだという加藤さんは、映画に登場するフランスの魔法学校・ボーバトン魔法アカデミーの生徒をイメージした衣装で登場しました。

■ライブ中に起きた“伝説エピソード”

物語の主軸となる三大魔法学校対抗試合が『伝説の試合』と呼ばれていることにちなみ、加藤さんは「日向坂46でのライブ中に、後ろ向きでステージから落ちちゃったんですけど、ネコちゃんみたいに『ニャー』って着地できて、その落ちた曲中に合流して何事もなかったかのように乗り切ったんですよ。そのとき私最強だなって」と自身の伝説エピソードを明かし、会場を驚かせました。

衝撃的なエピソードに“どれくらいの高さから落ちたのか”を聞かれると、加藤さんは「2メートル弱とか…」と回答。続けて「(落ちたときに)振り向いたらファンの皆さんもいて、すごく気まずかったっていうのを覚えてます」と語りました。

