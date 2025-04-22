¡Ö¼ÒÄ¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×JIN¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ï¡©
BTS¤ÎJIN¤¬¡È¼ÒÄ¹¡É¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
JIN¤Ï4·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥¥¢¥ó84¼ÒÄ¹¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿1Ëç¤Î³¨¡£¤³¤ì¤ÏÌ¡²è²È¤Î¥¥¢¥ó84¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ªJIN¤È¥¥¢¥ó84¤ÏNetflix¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥¢¥ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¶¦±éÃæ¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦ÝµÎÍÅç¡Ê¥¦¥ë¥ë¥ó¥É¡Ë¤Î¡Ö¥¥¢¥óÁñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥¢¥ó84¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢JIN¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¤Î¥Á¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÉÇñµÒ¤È·«¤ê¹¤²¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¿·´¶³Ð¤ÎÌ±Çñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¤Ê¤ªJIN¤È¥¥¢¥ó84¤ÏNetflix¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¥¢¥ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¶¦±éÃæ¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦ÝµÎÍÅç¡Ê¥¦¥ë¥ë¥ó¥É¡Ë¤Î¡Ö¥¥¢¥óÁñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥¢¥ó84¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢JIN¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¤Î¥Á¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÉÇñµÒ¤È·«¤ê¹¤²¤ë´ñÁÛÅ·³°¤Ê¿·´¶³Ð¤ÎÌ±Çñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¡þJIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¡£BTS¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢°ì»þ¤ÏÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÌ¾»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¼¡¿³ºº¹ç³Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2022Ç¯12·î13Æü¤ËÆþÂâ¡£Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¿·Ê¼¶µ°éÂâ½õ¶µ¤È¤·¤Æ·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2024Ç¯6·î12Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£