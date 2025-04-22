¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¡×¡ÈÆ»¤Î±Ø¡É¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë¡ÖºÎ»»ÅÙ³°»ë¡×¤ÎÍñºÜ¤»ÊüÂê¡¦ÊÆÀ¹¤êÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
4·î22Æü¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø¤ÎÆü¡×¡£1993Ç¯¤Ë103±Ø¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï1230±Ø¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¦²¹Àô»ÜÀß¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤â¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø
¡ÖºÎ»»ÅÙ³°»ë¡× Æ»¤Î±Ø¤ÇÍñºÜ¤»ÊüÂê¡¦ÊÆÀ¹¤êÊüÂê
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Á´¹ñ1200¤«½ê°Ê¾å¤ÎÆ»¤Î±Ø¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»¤Î±Ø¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¼é²°Ç·¹î¤µ¤ó
¡ÖµÙ·Æ¤äÂÚºß¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤Ä¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤ä¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Æ»¤Î±ØÌÚ¹¹ÄÅ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¿¤ÎÎ¤¡×(ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô)¤Ç¤Ï¡¢4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¿¥±¥Î¥³Êú¤¨ÊüÂê¤¬¤¢¤ê¡¢1²ó500±ß¤Ç¤¹¡£5ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¿·¶Ì¤Í¤®µÍ¤áÊüÂê¡£1²ó500±ß¤ÇÀ©¸Â»þ´Ö¤Ï1Ê¬¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢ÍñºÜ¤»ÊüÂê¡Ê1²ó300±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íñ¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»®¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¿ô¤À¤±Íñ¤¬¤â¤é¤¨¤ëÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤¬½é³«ºÅ¡£»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£10¸Ä°Ê¾åºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¿¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢4Æü¡ÊÆü¡Ë¤È6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢ÊÆÀ¹¤êÊüÂê¤¬¤¢¤ê¡¢1²ó500±ß¤Ç¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Ï1Ê¬¡£°ì¾£¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤É¤ì¤À¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬1kg°Ê¾åºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂçÂÎ1kg800±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢1kg°Ê¾åºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÀèÃå½ç¡£8»þº¢¤Ë¤Ï¼õÉÕ½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Â¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÏÃÏ¸µÇÀ²È¤È¶¨ÎÏ¤·ÄÌ¾ï¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¤µ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¡¦Íñ¤Ï¡¢À¸³è±þ±ç¤Î¤¿¤á¤ÎºÎ»»ÅÙ³°»ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê È¬ÌÚ¿¿À¡¤µ¤ó:
Æ»¤Î±Ø¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã¸Ï©Åç¤Ç¶Ì¤Í¤®¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢1½µ´Ö¤º¤Ã¤È¥«¥ì¡¼¤ÈÆù¤¸¤ã¤¬¤ò¸ò¸ß¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇÑ¹»¤Î¾®³Ø¹»¤¬Æ»¤Î±Ø ÎÙ¤ÇÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¤â
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÇÑ¹»¤Î¾®³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¡ÖÊÝÅÄ¾®³Ø¹»¡×(ÀéÍÕ¡¦µøÆîÄ®)¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊªÆâ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®³Ø¹»¡£
3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È4Æü¡ÊÆü¡Ë¤È5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢ÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þ¤È¸á¸å1»þÈ¾¤«¤éÆ»¤Î±Ø¤ÎÎÙ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ï2000±ß¡¦»Ò¤É¤â¤Ï1500±ß¡£
3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È5Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤Î¶á¤¯¤Î¡Öµø»³¡×(¤Î¤³¤®¤ê¤ä¤Þ)¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¸áÁ°9»þÈ¾¤È¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é¤Ç¡¢»²²ÃÈñ¤Ï500±ß¡£ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³Íü¡¦¿È±äÄ®¤Ç¤Ï¡¢4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë¤·¤¸¤ÞÏÂ»æ¤ÎÎ¤¤«¤ß¤¹¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï»þ4¼ïÎà¤Î»æ¤¹¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃÄÂÎ¤Î¤ßÍ×»öÁ°Í½Ìó
¤µ¤é¤Ë¼Ö¤ÇÌó30Ê¬Áö¤ë¤È¡¢Ìó50Ëü³ô¤Î¼Çºù¤ÈÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖÉÙ»Î¼Çºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Á¤ç¤¦¤É¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÅÄ¿¢¤¨¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê È¬ÌÚ¿¿À¡¤µ¤ó:
·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËÅÚ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥µ¥Ð¥ó¥Ê È¬ÌÚ¿¿À¡¤µ¤ó
2»ù¤ÎÉã ºòÇ¯¤ËÆñ´Ø¹ñ²È»ñ³ÊFP1µé¤ò¼èÆÀ
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÍÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤«¡Á!¡×¤Ê¤É1000¸Ä°Ê¾å¥®¥ã¥°¤ò»ý¤Ä
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
Êè,
Ï·¸å,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¬Ìä²ð¸î