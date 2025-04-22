¤È¤â¤ËÎ¾¿Æ¤ÏÍÌ¾¿Í¡Ä¼ã¼êÃíÌÜ½÷Í¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆóÀ¤¡Á¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö2¿Í¤ÎÍí¤ß¿´ÃÏ¤è¤¤¡×
Ìî¡¹Â¼¿¿¤È¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤¬¶¦±é
¡¡ÍÌ¾¿Í¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä½÷Í¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹á²»¤È¾¾°æÍÚÆî¡£¹á²»¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÌî¡¹Â¼¿¿¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÌî¡¹Â¼½Ó·Ã¤ÎÌ¼¡£¾¾°æÍÚÆî¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æÈþ½ï¤ÎÌ¼¡£
¡¡2¿Í¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°SNS¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤Í§Ã£¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÍÚÆî¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¹¿È¥·¥ç¡¼¥È¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆóÀ¤¤À¤ï¡Á¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤¤è¤¡×¡Ö2¿Í¤¬¥¤¥¤±öÇß¤ÇÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£