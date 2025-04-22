Aぇ! group、「Destiny」MV公開＋3rdシングルで「Break Through」「Stray dogs.」初音源化
Aぇ! groupが6月18日(水)にリリースする3rdシングル「Chameleon」より、収録曲「Destiny」のミュージックビデオが公開になった。
◆「Destiny」MV
「Destiny」は正門良規が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『ムサシノ輪舞曲』の主題歌。不器用で思い通りにいかない熱い恋心をまっすぐひたむきに表現している切ないラブソングに仕上がっている。
MVでは運命を感じるような一本の直線的な光が差す空間に佇むメンバーが、障壁・困難さを感じさせる雨の中で、ずぶ濡れになりながらも感情をさらけ出すように強く訴えかけ、エモーショナルな歌唱を見せている。
また、「Chameleon」の収録詳細も発表された。今作シングルではジュニア時代の人気曲2曲が新録で初音源化される。初回限定盤Cには「Break Through」、通常盤には「Stray dogs.」を収録予定だ。
さらに現在開催中のアリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞から、「Colorful Days」と「AKAN」の2曲のLIVE映像(2025.03.26 横浜アリーナ公演)が初回限定盤Cにいち早く収録されることも決定した。
3rd Single「Chameleon」
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray ：UPCA-9010/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9011/1,683円（税込）
●CD
M1 Chameleon
M2 Destiny
M3 PHOTOGENIC
●Blu-ray / DVD
「Chameleon」 Music Video
「Chameleon」 Music Video Making
＜先着外付け特典＞Chameleonマスキングテープ
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray ：UPCA-9012/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9013/1,683円（税込）
●CD
M1 Chameleon
M2 Destiny
M3 キミの七不思議
●Blu-ray / DVD
「Destiny」 Music Video
「Destiny」 Making Video Making
＜先着外付特典＞Chameleonクリアカード（54mm×86ｍｍ）※全員集合写真
【初回限定盤C】
CD+Blu-ray ：UPCA-9014/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9015/1,683円（税込）
●CD
M1 Chameleon
M2 Destiny
M3 Break Through
●Blu-ray / DVD
「Colorful Days」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)
「AKAN」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)
「Chameleon」 Photoshoot Making
＜先着外付特典＞Chameleon缶バッジ ※全員集合写真
【通常盤】
CD ：UPCA-5003/1,243円（税込）
●CD
M1 Chameleon
M2 Destiny
M3 Stray dogs.
＜先着外付特典＞Chameleonステッカーシート ※全員集合写真+メンバーソロ写真他
※先着外付特典は数に限りがありますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典がつかない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞
[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館
2025.4.30(水) 13:00開演/18:00開演
2025.5.1(木) 12:00開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2025.5.10(土) 18:00開演
2025.5.11(日) 12:30開演/17:00開演
関連リンク
◆Aぇ! group オフィシャルX
◆Aぇ! group オフィシャルYouTubeチャンネル