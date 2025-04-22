3rd Single「Chameleon」



2025年6月18日（水）発売【初回限定盤A】CD+Blu-ray ：UPCA-9010/1,980円（税込）CD+DVD ：UPCA-9011/1,683円（税込）●CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 PHOTOGENIC●Blu-ray / DVD「Chameleon」 Music Video「Chameleon」 Music Video Making＜先着外付け特典＞Chameleonマスキングテープ【初回限定盤B】CD+Blu-ray ：UPCA-9012/1,980円（税込）CD+DVD ：UPCA-9013/1,683円（税込）●CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 キミの七不思議●Blu-ray / DVD「Destiny」 Music Video「Destiny」 Making Video Making＜先着外付特典＞Chameleonクリアカード（54mm×86ｍｍ）※全員集合写真【初回限定盤C】CD+Blu-ray ：UPCA-9014/1,980円（税込）CD+DVD ：UPCA-9015/1,683円（税込）●CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 Break Through●Blu-ray / DVD「Colorful Days」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)「AKAN」 Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A (2025.03.26 横浜アリーナ)「Chameleon」 Photoshoot Making＜先着外付特典＞Chameleon缶バッジ ※全員集合写真【通常盤】CD ：UPCA-5003/1,243円（税込）●CDM1 ChameleonM2 DestinyM3 Stray dogs.＜先着外付特典＞Chameleonステッカーシート ※全員集合写真+メンバーソロ写真他※先着外付特典は数に限りがありますので、お早めにご予約・ご購入ください。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典がつかない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。