SLのおしごと大解剖スタンプラリーも！秩父鉄道「わくわく鉄道フェスタ2025」

秩父鉄道では、ひろせ野鳥の森駅から徒歩15分の「広瀬川原車両基地」にて、「わくわく鉄道フェスタ2025」を2025年5月17日(土)に開催します。

秩父鉄道「わくわく鉄道フェスタ2025」

(1) 開催日時:2025年5月17日(土)10:00〜15:00

(2) 会場 :広瀬川原車両基地(所在地:埼玉県熊谷市大麻生)

(3) 交通 :秩父鉄道 ひろせ野鳥の森駅から徒歩15分

※イベント会場には駐車場はございませんので、電車で来場ください。

イベント当日は臨時直通列車を運行します

臨時列車の時刻は秩父鉄道ホームページにて5月上旬に案内します。

※臨時直通列車を利用の場合、交通系ICカードは利用いただけません。

臨時直通列車にお客さまが乗車する駅から、大麻生駅までの乗車券をお買い求めください。

※臨時直通列車は、安全の都合上、大麻生駅を経由して会場内に入線します。

このイベントは、秩父鉄道を利用のお客さまや沿線にお住まいの地域住民の方をはじめ、お越しになるみなさまに鉄道に親しんでいただけるよう、開催するものです。

2025年は20回目の開催を記念し、SLパレオエクスプレスとして運行するC58363(シゴハチ サンロクサン)号機に貨車を連結した特別編成で、会場構内を模擬運転します。

秩父鉄道の様々な車両展示や鉄道体験イベントも実施します。

【「わくわく鉄道フェスタ2025」イベント内容について】

※当日の車両運用等により、展示車両が急きょ変更になる場合があります。

※記載のないイベントは当日受付、参加費無料です。

(1) 特別企画 SL構内模擬運転 ★11年ぶりの実施

C58363号機に貨車を連結し、構内を走行します。

※専用撮影スペース設置(WEB事前予約制・有料)

(2) 車両等展示

■電気機関車

■保線・電気設備

■はたらく車大集合 警察車両(熊谷警察署)、消防車両(熊谷消防署)

電気機関車 イメージ

保線・電気設備 イメージ

(3) 鉄道体験イベント

■ATカート乗車体験(WEB事前予約制) ※小学生対象

■ディーゼル機関車運転室乗車体験(WEB事前予約制) ※小学生以下対象

■トラバーサー乗車体験

■電気機関車デッキ記念撮影

■SL投炭体験

ATカート乗車体験 イメージ

トラバーサー乗車体験 イメージ

(4) キッズブース

■列車記念撮影パネル

■お子さま駅制服着用体験

■鉄道員おしごと体験(有料)

■ヨーヨー釣り、くじ引き(有料)

(5) 体験、PRブース

■JR東日本熊谷統括センター

■小田急電鉄EMot

■埼玉県立熊谷工業高等学校 レーザー加工体験、オリジナルプレート製作

■秩父鉄道沿線情報誌PALETTE

(6) 会場内スタンプ設置

■SLのおしごと大解剖スタンプラリー

「イベント会場限定スタンプ」

■秩父鉄道駅スタンプ「広瀬川原車両基地」

SLのおしごと大解剖スタンプラリー イベント会場限定スタンプ イメージ

秩父鉄道駅スタンプ 広瀬川原車両基地 イメージ

(7) イベント限定販売品、各社出展

■乗車券類、オリジナルグッズの販売

■鉄道関連品の販売(WEB事前抽選制)

■鉄道各社、鉄道関連会社グッズ販売

■秩父鉄道沿線ゆかりの飲食物(わくわくグルメマルシェ)、物産品の販売

鉄道関連品の販売 イメージ

オリジナルグッズの販売 イメージ

【「わくわく鉄道フェスタ2025」イベント専用サイトについて】

イベント内容詳細やWEB予約、WEB応募方法等については「わくわく鉄道フェスタ専用サイト」にて随時案内します。

■URL: https://c58363.com/wakufes/

わくわく鉄道フェスタ2025専用サイト イメージ

※イベント内容は急きょ変更または中止になる場合があります。

