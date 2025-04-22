¡Ö¤³¤Î¤³Ã¯¤Î»Ò?¡×¤«¤é39Ç¯¡Äà¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÊÑ¤Ü¤¦á57ºÐÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ã¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×
¸½ºß¤ÏÄÌÈÎ»ö¶È¤Ç¤â³èÌö!¡¡¡Ö10ÆüËè¤Ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡×¤Î¿·¥Ø¥¢¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¸½ºß¤ÏÄÌÈÎ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÊÝºå¾°´õ(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ã»È±¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10ÆüËè¤Ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡¡½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥µ¥Ã¥Ñ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿È±·¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥â¥¥¿¥¸¥ã¥à¥º¤ÎÊÉ¤Ç¡×¤ÈÊÝºå¤Î¸å¤í¤Ë±Ç¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÊÉ²è¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿Á´ÂÎ¤«¤é¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÏÄ¹È±¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤³¤Î»ÒÃ¯¤Î»Ò¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÉÔÎÉ¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤à¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤²¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿Í¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÃËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1986Ç¯10·î¤«¤é87Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤Î¤³Ã¯¤Î»Ò?¡×(Âç±Ç¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ç¡¢Åö»þÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÊÝºå¤Ï±Æ¤Î¤¢¤ëÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£