¥«¥·¥ª¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG¡ÝSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMR¡ÝG¡×¤«¤é¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖMRG¡ÝBF1000RG¡×¤òÈ¯Çä
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÈG¡ÝSHOCK¡É¤ÎºÇ¾å°Ì¥·¥ê¡¼¥º¡ÈMR¡ÝG¡Ê¥¨¥à¥¢¡¼¥ë¥¸¡¼¡Ë¡É¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥¨¥ë¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¥º»ÅÍÍ¤Î¡ÉFROGMAN¡Ê¥Õ¥í¥Ã¥°¥Þ¥ó¡Ë¡É¡ÖMRG¡ÝBF1000RG¡×¤ò5·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÈFROGMAN¡É¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Îºî¶È»þ¤Ë¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂÑ¾×·â¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¥¦¥ª¥Ã¥Á¡£2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖMRG¡ÝBF1000R¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¹âµ¤Ì©¤Î¥Á¥¿¥ó³°Áõ¤Ç¼Â¸½¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¸¦Ëá¤ò»Ü¤·¤¿Ã°Ç°¤Ê»Å¾å¤²¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó°ÆÆâ¤¹¤ë¡ÖMRG¡ÝBF1000RG¡×¤Ï¡¢¡ÖMRG¡ÝBF1000R¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«À¾Éô¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥¨¥ë¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡£Èë¶¤ËÄ©¤àËÁ¸±¿´¤ò¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ÎÇØÌÌ¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¡¼¥¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¿½ÌÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥ÃÁÇ¥é¥Ð¡¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¢ÌÌ¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï°Å½ê¤Ç¤â»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥¿¥óÀ½¤Î¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥é¥¤¥¢¥¹¥¬¥¨¥ë¡×¤ÎÆ·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¾øÃå¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ¿åÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅÇÈ¼õ¿®´¶ÅÙ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï»þÊ¬¿Ë¤¬½Å¤Ê¤ê1ËÜ¤Î¿Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àø¿å»þ´Ö¤Î·Ð²á¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤¹¤ë¡£¸½ºß»þ¹ï¤«¤éÀø¿å»þ´Ö¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢3¤Ä¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¤¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»þ¤Î¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï57Ëü2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¡áhttps://www.casio.com/jp