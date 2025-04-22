¡ÖÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤«¤é22Ç¯¡ÄºòÇ¯½Ð»º43ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¸¶»ËÆà(43)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¥é¥ó¥Á¤·¤¿»þ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥«¥á¥é¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ»£¤ë¤«ÉáÄÌ¤Î¾õÂÖ¤Ç»£¤ë¤«¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎ©ÂÎ´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¹¤´¤¤¶Ã¤¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤¬²¼¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¸¶¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
à¥Ï¥é¥Õ¥ßá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Ë
¡¡¸¶¤Ï1998Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡Ç98¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×(2000¡Á05Ç¯)¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÅÙ¡¹½Ð±é¡£à¥Ï¥é¥Õ¥ßá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢07Ç¯¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÀ¾Å¯À¸¤µ¤ó(55)¤È·ëº§¡£14Ç¯¤ËÃæÀ¾¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¡¢15Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¡£24Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£