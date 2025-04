B.B.WAVESが、デビュー曲「Funkify You」と2ndシングル「Friends Forever」のレコーディング風景を収めたドキュメント映像を公開した。

(関連:【映像あり】B.B.WAVES、ドキュメント映像『'Funkify You' 'Friends Forever' Recording Behind』)

同作品は、3日間で行われたレコーディング風景を映したドキュメンタリー映像。サウンドプロデューサーのJiN、Seann Boweがボーカルディレクションを行い、彼らを子どもではなく1人のプロのアーティストとして指導する様子が収められている。

英語の発音やリズムなどを練習しながら必死に食らいついてレコーディングに挑むメンバーの姿をはじめ、同じ夢に向かう大切な仲間との和気あいあいとした姿も収録。また、彼らのグルーブ、ボーカルスキル、吸収力など才能が凝縮された映像となっている。

なお、B.B.WAVESは5月18日に沖縄にてデビュー記念イベントを開催予定。さらに、10月13日にはMAXのデビュー30周年を記念した『MAX 30th LIVE CONTACT 2025 Ways To Go ~Come on B.B.WAVES~』も沖縄コンベンションセンターにて共同開催される。

(文=リアルサウンド編集部)