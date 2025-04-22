ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤ÈDAIGO¤ÎàSNS¸ø³«¤ä¤ê¼è¤êá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¿ä¤»¤ë¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãÉ×ÉØÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¶»¥¢¥Ä
DAIGO¤Î¹ÔÆ°¤ËËÌÀî·Ê»Ò¡Ö¿Þ¤é¤º¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÀ¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢X¤òÏ¢Åê¡£É×¤ÎDAIGO¤¬È¿±þ¤·¡¢¸ø³«¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã´î¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¼ç±é¤ÎËÌÀî¤Ï¡¢ÈÖÀë¤Î¤¿¤á½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿À¸ÊüÁ÷¤ÎÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÉ÷¼Ù¤Î¤¿¤á¤ä¤à¤òÆÀ¤º·çÀÊ¡£¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤Ç¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÇÐÍ¥Á´°÷¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼Çµï¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò´ÆÆÄ¤¿¤Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¿É¤¤¤«¤â¡¢¤È»×¤¦Êý¤âµï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤Ë¤Ï4ºÐ¤ÎÌ¼¤È1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤«¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼é¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤òX¤ÇÏ¢Åê¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·É×¤ÎDAIGO¤¬¡ÖÏ¢Åê¤¬¤¹¤´¤¤ Ç®¤¤¡ªÀ¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¸»ú¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤«¤éX¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢X¸þ¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£DAIGO¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËËÌÀî¤â¡ÖÀ¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¸»ú¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¿Þ¤é¤º¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢É×ÉØ¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸ø³«¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î¤«¤Ä¤ß♡¤µ¤æ¤êÌÜ»Ø¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¿ä¤»¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ëDAIGO¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ×ÉØºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î¤«¤Ä¤ß♡¤µ¤æ¤êÌÜ»Ø¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãÉ×ÉØÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤«¤èÁÇÅ¨¤«¤è♡¡×¡Ö¿ä¤·É×ÉØ¡ª¡ª¡×¡Ö°¦¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¸ø³«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤È¶Ã´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£