HEY-SMITH、初ドキュメント映像作品に未公開映像集を収録＋ジャケット公開
HEY-SMITHが、バンド史上初となるドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』を5月14日に発売する。この映像作品に未公開映像集が収録されることが決定し、あわせてジャケットが公開となった。
◆HEY-SMITH 画像
に『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』は、2024年のHEY-SMITHの活動に密着した映像。アメリカ・オーストラリア・韓国を含む120本のライブを完遂し、数々の困難に直面しながらも、激動の一年を駆け抜け、乗り越えていく姿をリアルに収めた、バンド史上初となるドキュメント映像作品だ。
▲『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』Tシャツ付き予約限定生産盤
▲『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』通常盤
公開されたジャケット写真のうち、限定盤のBOXにはTb・かなすの休止前ラストライブであり、年間120本のライブの締めくくりとなった12/30のGORILLA HALL OSAKAの集合写真が描かれている。
収録が決定した未公開映像集は、ここでしか見られないバンドメンバーの素顔が垣間見られるものになっているとのこと。また、法人別先着予約購入特典も公開された。
HEY-SMITHは現在、全国ツアー＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞を開催中。映像作品だけでなく、生のライブもぜひ堪能してほしい。
『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』
[Tシャツ付き予約限定生産盤]
予約受付期間：2025年3月18日(火)23:59まで
https://lnk.to/heysmith_DocumentFilm
※予約受付期間を過ぎますと、各店舗で数量に達し次第、受付終了となります。
※Tシャツサイズ全6種(kids・S・M・L・XL・XXL)
DVD：8,250円(税込)
Blu-ray：9,350円(税込)
[通常盤]
DVD / 4,950円(税込)
Blu-ray / 6,050円(税込)
https://lnk.to/heysmith_DocumentFilm_ne
【法人別先着予約購入特典】
・タワーレコード：オリジナルクリアファイル
・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート
・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン
・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ
※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。
※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。
※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。
※一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください
＜WELCOME TO "CAFFEINE BOMB” TOUR＞
4月23日(水) 横浜BAY HALL
OPEN17:30/START18:30
w/山嵐
4月29日(火) 札幌PENNY LANE 24
OPEN16:00/START17:00
w/GUMX
5月8日(木) 滋賀U☆STONE
OPEN18:00/START18:30
w/SHADOWS
5月10日(土) 福岡 DRUM LOGOS
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月11日(火) 熊本B.9 V1
OPEN17:00/START18:00
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
5月14日(水) 神戸VARIT.
OPEN18:00/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月16日(金) 松山WstudioRED
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist
5月19日(月) 心斎橋BIGCAT
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月20日(火) 名古屋DIAMOND HALL
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月22日(木) 川崎CLUB CITTA’
OPEN17:30/START18:30
w/Dizzy Sunfist、PEE WEE GASKINS(INDONESIA)
5月23日(金) 仙台Rensa
OPEN17:30/START18:30
w/SHADOWS、Dizzy Sunfist
チケット：全公演ソールドアウト
https://hey-smith.com/wtcbtour/
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
チケット：各1日券: 9,600円 / 2日通し 券: 18,000円
HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 特設サイト
https://haziketemazare.com/2025/
関連リンク
◆HEY-SMITH オフィシャルYouTubeチャンネル
◆HEY-SMITH オフィシャルX
◆HEY-SMITH オフィシャルInstagram
◆＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞特設サイト