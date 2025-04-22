『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』



DVD & Blu-ray[Tシャツ付き予約限定生産盤]予約受付期間：2025年3月18日(火)23:59までhttps://lnk.to/heysmith_DocumentFilm※予約受付期間を過ぎますと、各店舗で数量に達し次第、受付終了となります。※Tシャツサイズ全6種(kids・S・M・L・XL・XXL)DVD：8,250円(税込)Blu-ray：9,350円(税込)[通常盤]DVD / 4,950円(税込)Blu-ray / 6,050円(税込)https://lnk.to/heysmith_DocumentFilm_ne【法人別先着予約購入特典】・タワーレコード：オリジナルクリアファイル・Amazon.co.jp：L判ビジュアルシート・楽天ブックス：オリジナルスマホリボン・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。※一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください