「hang in there」の意味は？「そこに吊るす」ではない…！

正解は「頑張る、持ちこたえる、ねばる」でした!

苦しそうな相手を鼓舞する場面で使われるフレーズです。

乃木坂46の「Route 246」のサビでもこのフレーズが登場します。

A:「I'm so exhausted.」

(もうヘトヘトだよ...。)

B:「Hang in there! You're almost there!」

(頑張れ!もうすぐゴールだよ!)