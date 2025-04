B-R サーティワン アイスクリームが展開するアイスケーキの新カテゴリー「31 PÂTISSERIE(サーティワン パティスリー)」より、新作「31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」が2025年4月28日(月)から全国の店舗で発売される。



このシリーズは、アイスクリーム専門ブランドならではの視点で開発された新しいケーキであり、記念日だけでなく、ちょっとしたご褒美や手土産としても楽しめるスイーツを提案している。2024年12月の初登場以来、本格的な味わいが楽しめると注目を集めてきた。



今回の新作は、サーティワンで人気のフレーバー「キャラメルリボン」をベースにしている。バニラアイスクリームにとろけるキャラメルが絡む定番の味に、専用に開発されたキャラメルケーキを重ね、さらにアーモンド、クルミ、ピーカンナッツの3種のナッツをキャンディコーティングしてトッピングしている。



ホイップクリームやキャラメルソース、ビターキャラメル風味のホイップも加わり、多層的な食感と濃厚な風味が楽しめる贅沢な仕上がりとなっている。



「31 PÂTISSERIE」シリーズでは、この「キャラメルナッティケーキ」のほかにも、「31 ザ・チーズケーキ made from ストロベリーチーズケーキ」や「31 カフェモカケーキ made from ジャモカアーモンドファッジ」など、多彩なラインナップが展開されており、今後も新作の登場が予定されている。



各商品は、それぞれのアイスクリームフレーバーに合わせた専用のケーキや素材を使用しており、アイスとケーキが互いの魅力を引き立て合うよう工夫されている。





■商品情報

商品名:「31 PÂTISSERIE 31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン」

価格:2,500円(税込)

発売日:2025年4月28日(月)〜

サイズ:縦 約6.5cm × 横 約15cm × 高さ 約5.8cm

取り扱い:全国のサーティワン アイスクリーム店舗(一部店舗を除く)