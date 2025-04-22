¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÂç¾¦Âç¡¦ÉÚ»³ÍÛ°ì´ÆÆÄ¤¬Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÏ¢ÌÁ¤Ï½èÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤Ø
¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡¦Âç¾¦Âç¤ÎÉÚ»³ÍÛ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹âÄÐ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¿Í¤Ë±¿Å¾¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¹âÄÐ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£±Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¹âÄÐ»ÔÆâ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¸¡ºº¶¨²ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ±»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬È¯¸«¡£Æ±½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£±¿Å¾¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤«¤éÉÚ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÚ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£²£°£°£¹Ç¯£±£±·î¤ËÊì¹»¤Ç¤¢¤ëÂç¾¦Âç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ºò½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¶Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·×£±£·ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¤¨»Ò¤Ë¤Ï¡¢£²£°Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ïº£¸å¡¢¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£