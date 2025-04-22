Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ ¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×Á´Ê¸
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢Á´Ê¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡×Á´Ê¸
Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤Þ
¡¡½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¹µ¼¼¡£¶¹¤¤Éô²°¤ò2¿Í¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾å¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¡£
¡¡±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¦¤½¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎË»¤·¤¤Æü¡¹¤Î¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î¿¿¼Â¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¿¯Æþ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤ä¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ·¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í
¡¡¤½¤ÎÆ·¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤Î»Ò¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛÄÌ¤êÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØÈþÊæ¡Ù¡¢¡Ø¤¤ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢¤¦¤Á¤Ë¤ªÇñ¤ê¤Ë¤¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê³Ú¤·¤¤ÀÄ½Õ¤Î»þÂå¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ÈþÊæ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤Ã¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤º²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤³¤Îº×ÃÅ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿
¡¡ËÜÆü¤ª½¸¤Þ¤ê¤Î³§¤µ¤Þ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÈþÊæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤Î¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢ÈþÊæ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬²Î¤¦»Ñ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±é¤¸¤Æ¤ë»Ñ¡¢¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ê¤¬¤é²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÈþÊæ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÊæ¤Ï°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ç°ìÈÖÁÇÄ¾¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°¦¤µ¤ì¡¢°¦¤¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤´Ø·¸¤ò¥¥Á¥ó¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤ËÈþÊæ¤Î¤½¤Î¿´¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Ë¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡Å·¹ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÈþÊæ¤Î¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ¤ò²Õ¾ò½ñ¤¤Çµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£±¡¥¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¤½¤Ã¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡£²¡¥µ¡·ù¤¬°¤½¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤¿¤Ù¤â¤Î¤ä¤ª¼ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡£³¡¥¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡£´¡¥º¬¤¬Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿¤êÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡£µ¡¥º¬¤¬ÁÇÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯µã¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥í¥Ý¥íÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡¢¾ï¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¤´ÍÑ°Õ¤ò
¡¡°Ê¾å¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¼èÀâ¤Ç¤·¤¿
¡¡ËÜÆü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ°¦¤Î¤ª»Ð¤µ¤Þ¤òÆÍÁ³¼º¤¤¡¢Âç¤¤Ê¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢µ¤¾æ¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦Ãæ»³Ç¦¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÎ©ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£Íê¤â¤·¤¤Ëå¤ËÈþÊæ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈþÊæ¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¤¤¤è¤¤¤è»ä¤â¡Ä¡Ä¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈþÊæ¡Ä¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡ÄÈþÊæ¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡£ÈþÊæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¡¢ÈþÊæ¡¢¸µµ¤¤Ç¤Í¡£ÈþÊæ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹Ô¤¯¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£
2025Ç¯4·î22Æü ¾®Àôº£Æü»Ò
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë