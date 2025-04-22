リリース情報



映像商品『REBOUND ERA』2025年6月25日（水）発売予約：https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S完全生産限定盤（3BD＋1CD）価格：￥17,500（税込）■収録内容・Blu-ray＜JAPAN TOUR II＞ツアーファイナル＠Spotify O-EAST公演（2023年12月23日）＜Zepp Tour＞ツアーファイナル＠Zepp DiverCity公演（2024年6月2日）＜盆テク博覧会＞@NHKホール公演（2024年11月17日）・CD配信EP｢Suplex｣｢Pedigree｣をコンパイルしたCD（全10曲）■購入特典・Amazon.co.jp：ビジュアルシート（全5種）・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：顔ヒストリーバッジ2025・岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典：オリジナル大判写真集※対象店舗はSony Music Shop限定となります。ご注意ください。※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」：https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。※特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。