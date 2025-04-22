岡崎体育、24時間曲作り合宿を4年ぶり生配信
岡崎体育が、4年ぶり2回目となる24時間曲作り合宿生配信をおこなうことが決定した。
日時は4月26日（土）21:00から4月27日（日）21:00にかけての24時間を岡崎体育Official YouTube Channnelにて生配信する。4年前に実施した際は楽曲の制作方法と実際に曲が完成されていく模様に大きな反響があり、第二弾となる今回にも期待が高まるところだ。
配信情報
・日時：4月26日（土）21:00〜4月27日（日）21:00
※状況により配信時間が変更となる可能性がございます
・公開：岡崎体育Official YouTubeにて公開
URL：https://youtube.com/live/NHTlxZQTs-k
リリース情報
2025年6月25日（水）発売
予約：https://okazakitaiiku.lnk.to/tx5u8S
完全生産限定盤（3BD＋1CD）価格：￥17,500（税込）
■収録内容
・Blu-ray
＜JAPAN TOUR II＞ツアーファイナル＠Spotify O-EAST公演（2023年12月23日）
＜Zepp Tour＞ツアーファイナル＠Zepp DiverCity公演（2024年6月2日）
＜盆テク博覧会＞@NHKホール公演（2024年11月17日）
・CD
配信EP｢Suplex｣｢Pedigree｣をコンパイルしたCD（全10曲）
■購入特典
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート（全5種）
・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：顔ヒストリーバッジ2025
・岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典：オリジナル大判写真集
※対象店舗はSony Music Shop限定となります。ご注意ください。
※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。
※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。
岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」：https://okazakitaiiku-wallets.com/s/n149/
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
ライブ情報
日時：2025年6月25日（水）〜7月3日（木）
会場：東京・恵比寿 LIQUIDROOM
イベント特設サイト：https://okazakitaiiku.com/roadto10th/
関連リンク
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