東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「北陸グルメフェア」を開催!

素材の味を極限まで引き出した数々のメニューで、北陸の豊かな自然と文化を、一皿ごとに感じられるグルメフェアです☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」北陸グルメフェア

価格:※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ:大人 5,400円/シニア (65歳以上) 4,900円/小人(4〜12歳) 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ:大人 6,500円/シニア (65歳以上) 6,000円/小人(4〜12歳) 3,250円

・ディナーブッフェ:大人 8,000円/シニア (65歳以上) 7,000円/小人(4〜12歳) 4,000円

※3歳以下のお子様は無料です

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

提供期間:2025年5月1日(木)〜6月30日(月)

ブッフェメニュー例:

前菜・サーモンの越前塩マリネ・福井名物焼き鯖寿司・福井県産へしこを使用したシーザーサラダ・福井県産フルーツトマトと加賀太きゅうりのガスパチョ・富山県産白エビと加賀金時草のキッシュメイン・金沢治部煮・富山おでん・富山ポークのブルギニョン風・ローストビーフ 越前塩と福井地がらしを添えてデザート・棒ほうじ茶オペラ・恐竜のたまごケーキ

協力:コートヤード・バイ・マリオット福井、福井県立恐竜博物館

予約・問合せ:047-355-5555(代)ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにある、世界の美食が集うブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「北陸グルメフェア」を開催。

今回は日本に注目し、コートヤード・バイ・マリオット福井 総料理長・松山怜氏監修のもと、北陸三県(福井・富山・石川)の郷土料理や地元の名産品をふんだんに使ったメニューが提供されます。

日本海に面している事から、海産物を使った名物料理が多数存在している北陸地方。

今回のフェアでは、福井発祥の発酵食材・へしこを使った「福井県産へしこのシーザーサラダ」や、

とろろ昆布入りで旨みたっぷりの「富山おでん」など、北陸が誇る名物料理が多数ラインナップされます。

また、恐竜化石が多数発見され“恐竜王国”と名高い福井にちなみ、遊び心あふれる「恐竜のたまごケーキ」も登場。

素材の味を極限まで引き出した数々のメニューで、北陸の豊かな自然と文化を、一皿ごとに感じられるブッフェです☆

コートヤード・バイ・マリオット福井 総料理長 松山怜氏 プロフィール

「北陸グルメフェア」を監修するのは、コートヤード・バイ・マリオット福井の総料理長・松山怜氏。

2008年にカナダで料理の道を歩み始め、欧州や有名店で研鑽されました。

2023年にコートヤード・バイ・マリオット福井の総料理長に就任し、現在に至るまで福井の魅力を活かす料理を生み出し続けています。

恐竜博士のフォトスポット

設置期間:2025年5月1日(木)〜6月30日(月)

設置場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」入口

福井県立恐竜博物館で人気を誇る「恐竜博士」のベンチが、「グランカフェ」入口に登場。

恐竜の専門書を片手に白衣に身をまとった研究熱心な博士がゲストお迎えします。

記念撮影にもぴったりなフォトスポットです。

北陸三県(福井・富山・石川)の郷土料理や地元の名産品をふんだんに使ったブッフェメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」にて2025年5月1日より開催される「北陸グルメフェア」の紹介でした☆

