¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ·É¡¡Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¡ÈËüÇî¥³¥â¥ó¥º£Å´Û¡É¤Î³èÍÑË¡¤òÄó°Æ¡ÖÂç³Ø¤ËÂß¤·½Ð¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¤¬£²£²Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Çà¸¸¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥â¥ó¥º¡½£Å´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´Û¤ÏËüÇî¸ø¼°£Í£Á£Ð¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÐÅ¸¹ñ¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹©»öÃæ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÈâ¤Ï¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÂ¾¤Î¥³¥â¥ó¥º´Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë£Å´Û¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¹ñ¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ë¹ñ¤Î¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤ËÆþ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±»ÜÀß¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È£µ·î¤«¤é£Å´ÛÆâ¤ÇºÅ»ö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤£Å´Û¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÅÄ¤Ï¡Ö°Î¤¤¿Í¤òÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£ËüÇî¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤È¤«¤ËÂß¤·½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÅ¸¹ñ¤ÎÌ¾Á°¤¬ÃÏ¿Þ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¥·¥ã¥¤¤Ê¹ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸í²ò¤¬²ò¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤ß¤»¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡£¤³¤ì¤«¤éÌÔ½ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ê¤é¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£