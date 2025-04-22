Àîºê½Õ²Ö¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡¡ÀäË¾Åª¾õ¶·¤Ç¤â´þ¸¢¤»¤º´°Áö¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÄÏ¤á¤Æ¤¤¿¡×¡ÚÁ´ÊÆ½÷»ÒOPÆüËÜÍ½Áª²ñ¡Û
Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¤ÎÆüËÜÍ½Áª²ñ
¡¡¥´¥ë¥Õ¤ÎÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÆüËÜÍ½Áª²ñ¤¬22Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Ë¼ÁíCCË¼Áí¥´¥ë¥Õ¾ì¡ÊÅìC¡á6519¥ä¡¼¥É¡¢À¾C¡á6413¥ä¡¼¥É¡¢¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£·×129¿Í¡Ê¥×¥í92¿Í¡¢¥¢¥Þ37¿Í¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÅìÀ¾¥³¡¼¥¹¤Î·×36¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¡£¥µ¥¤¡¦¥Ú¥¤¥¤¥ó¡¢ÃÓ±©ÍÛ¸þ¡¢ÎÓºÚÇµ»Ò¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¡¢Ä¹ß·°¦Íå¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ë¤Î¾å°Ì5¿Í¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨³«Ëë¤«¤é5»î¹ç·ç¾ì¤Ç¡¢Á°½µ¤ÎKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¤«¤é¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿Àîºê½Õ²Ö¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ²á¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï36¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê76¡¢73¡Ë¡£¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶¤¸¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î18¥Û¡¼¥ë¤Ç76¡£ÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò»ß¤á¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´þ¸¢¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ²á¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤òÌá¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
¡¡³«ËëÁ°¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤«¤é5»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£Éüµ¢¸å¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£½µ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Î3¾¡¤Ç¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï93°Ì¡£º£¸å¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ÏÉüÄ´¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÀîºê¤â¤½¤ì¼«³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ÌøÅÄ ÄÌÀÆ / Michinari Yanagida¡Ë