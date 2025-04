ソ・ジソクのファンミーティングイベント開催！ファンミーティングイベント

国際的人気俳優ソ・ジソク(Seo Ji-Suk)が、待望のファンミーティングイベントを、6月に大阪で開催します。

ドラマ「グロリア」、「ハイキック 短足の逆襲」、「愛の選択〜産婦人科の女医」など多くの名作・人気ドラマに出演し、甘いマスクと抜群のスタイルも魅力の実力派の俳優です。

話題のSBSドラマ「ペントハウス3」にも刑事役として特別出演し話題となりました。

今回のファンミーティングでは、トークはもちろん、ファン達と近くで会話する特典会なども企画中。

大人の魅力たっぷりなソ・ジソクから目が離せません!!

★公演情報★

【日時】

2025年6月7日(土) OPEN 17:30/START 18:00

6月8日(日) OPEN 17:30/START 18:00

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

【チケット】

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

チケット発売日 2025年4月26日(土)12:00〜

・VIP 前売 15,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)

前方エリア席

1:1 スマホ撮影つき

・抽選会参加

一般前売 9,800円/当日券 10,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)

