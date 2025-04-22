ソ・ジソクのファンミーティングイベント開催！ファンミーティングイベント
国際的人気俳優ソ・ジソク(Seo Ji-Suk)が、待望のファンミーティングイベントを、6月に大阪で開催します。
ソ・ジソク「ファンミーティングイベント」
国際的人気俳優ソ・ジソク(Seo Ji-Suk)が、待望のファンミーティングイベントを、6月に大阪で開催！
ドラマ「グロリア」、「ハイキック 短足の逆襲」、「愛の選択〜産婦人科の女医」など多くの名作・人気ドラマに出演し、甘いマスクと抜群のスタイルも魅力の実力派の俳優です。
話題のSBSドラマ「ペントハウス3」にも刑事役として特別出演し話題となりました。
今回のファンミーティングでは、トークはもちろん、ファン達と近くで会話する特典会なども企画中。
大人の魅力たっぷりなソ・ジソクから目が離せません！！
★公演情報★
【日時】
2025年6月7日(土) OPEN 17:30／START 18:00
6月8日(日) OPEN 17:30／START 18:00
【会場】
PLUSWINHALL OSAKA
〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1
【チケット】
楽天チケット(整理番号付き自由席／先着)
チケット発売日 2025年4月26日(土)12:00〜
・VIP 前売 15,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)
前方エリア席
1：1 スマホ撮影つき
・抽選会参加
一般前売 9,800円／当日券 10,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)
〈VIP〉6月7日(土) OPEN 17:30／START 18:00
〈VIP〉6月8日(日) OPEN 17:30／START 18:00
〈一般〉6月7日(土) OPEN 17:30／START 18:00
〈一般〉6月8日(日) OPEN 17:30／START 18:00
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