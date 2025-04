DOHANSE(ド・ハンセ) ファンイベントの開催決定！2025 DOHANSE FAN EVENT in JAPAN

2025 DOHANSE FAN EVENT in JAPANと題し、韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のド・ハンセが日本ファンイベントを開催します。

2025 DOHANSE FAN EVENT in JAPAN

2025 DOHANSE FAN EVENT in JAPANと題し、韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のド・ハンセが日本ファンイベントを開催。

ド・ハンセはVICTONのメインラッパーとして2016年にデビュー。

2021年9月25日、デジタル・ミニアルバム『BLAZE』を発売しソロデビューを果たしました。

また、VICTONのほとんどの曲は、ド・ハンセが作詞と作曲をしています。

KOMCAを通じて51曲もクレジットされていることでも有名です。

ド・ハンセは今後ソロアーティストとしてさらに多彩な音楽を披露し、精力的に活動していくと発表しました。

そんな中、今回はライブの他に、特典会なども開催。

ファン達と共に過ごすスペシャルなイベントを予定しています。

ド・ハンセの今後の活躍に更なる期待が膨らみます!

★公演情報★

【日時】

2025年(計4公演)

5月24日(土) (1)OPEN 12:30/START 13:00 (2)OPEN 17:30/START 18:00

5月25日(日) (1)OPEN 12:30/START 13:00 (2)OPEN 17:30/START 18:00

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

【チケット】

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着)

チケット発売日 2025年4月24日(木)18:00〜

一般前売 8,800円/当日券 9,800円(税込・当日ワンドリンク600円必要)

5月24日(土) OPEN 12:30/START 13:00

5月24日(土) OPEN 17:30/START 18:00

5月25日(日) OPEN 12:30/START 13:00

5月25日(日) OPEN 17:30/START 18:00

※各公演後に特典会あり

