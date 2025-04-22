¸ÍÄÍ½ãµ®¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡ª¡Ù¼çÂê²Î¤Ë½®ÄÅ¿¿æÆ¤Î¿·¶Ê¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¶áÀÐÎÃ¤¬Ã´Åö
¡¡5·î1Æü¤«¤éMBS¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¸ÍÄÍ½ãµ®¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡Ø¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬½®ÄÅ¿¿æÆ¤Î¿·¶Ê¡ÖËâË¡¤Î¥³¥È¥Ð¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤¬¶áÀÐÎÃ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Êー¥ì¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡ª¡Ù¿å¾åµþ¹á¤¬¸ÍÄÍ½ãµ®¤Î¸µ¥«¥Î¤Î¥Ð¥ì¥êー¥Ê¤Ë¡¡µ×À¤À±²Â¤ÈÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤â½Ð±é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥Ð¥ì¥¨¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡È¥Ð¥ì¥¨¤È¸þ¤¹ç¤¦ºÇ¸å¤Î1Ç¯¡É¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Èþ¤·¤µ¤È·Ý½ÑÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£Æü¡¹¤Î¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò·Ð¤Æ´°À®¤µ¤ì¤¿²ÚÎï¤ÇÍ¥²í¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÍ¿¤¨À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ì¥¨³¦¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡È¥Ð¥ì¥¨ÃË»Ò¡É¤¿¤Á¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà¤é¤ÎÆü¾ï¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¥Ð¥ì¥¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ê¥À¥ó¥µー¾®ÎÓÈ¬À¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÅì½Ù²ð¤¬¥¥ã¥é¥¯¥Æー¥ë¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥À¥ó¥µー¡¦¼é»³Àµ¿®Ìò¡¢µÈß·Í×¿Í¤¬È¬À¿¤ÎÆ±´ü¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥ª¥¿¥¯¤ÎÅ·ºÍÈ©¤Î¥À¥ó¥µー¡¦º´¡¹ÌÚ¿¿ÇòÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·èÄê¤·¤¿½®ÄÅ¤Ï¡¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2024Ç¯5·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤ä¿¶¤êÉÕ¤±Æ°²è¤Ê¤É¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢TikTokÆ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£ºÇ¤âTikTok¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¥ïー¥É¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÉ½¾´¤¹¤ëTikTok¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2024¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë10Âå¡¦20Âå¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½®ÄÅ¤Î¿·¶Ê¡ÖËâË¡¤Î¥³¥È¥Ð¡×¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¶áÀÐ¤¬Ã´Åö¡£¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¶áÀÐ¤Ï¡¢2025Ç¯´ØÀ¾ÅÅÎÏÁ÷ÇÛÅÅ ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ø30ºÐ¤Î·è°Õ¡Ù¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Êー¥ì¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´öÅÙ¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë