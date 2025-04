JO1の公式Instagramが4月21日に更新。東京ドーム初の単独公演『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME』を行ったJO1のメンバー・佐藤景瑚、鶴房汐恩がオフショットを公開している。

(関連:【画像】JO1 佐藤景瑚・鶴房汐恩、東京ドームオフショに「俺ビジュいいじゃん」)

JO1の公式Instagramはメンバーの佐藤、鶴房の東京ドームオフショットを続けて公開。まずは「TOKYO DOME 」と綴り、佐藤がTOKYO DOMEと書かれた文字と巨大オーロラービジョンを背景にVサインする姿、先日就任した「Doleバナ活サポーター バナナ番長」のバナナ番長の姿で待機している姿を披露している。

ファンからは「スタイル良っ!!!東京ドーム本当にお疲れ様でした そして、バナナ番長おめでとう アンコールずっとバナナにしか目が行きませんでしたw」「おつかれさま!!東京ドームにまさかのバナナで登場さいこうだったよ」など多くの反響が寄せられた。

続けて投稿された鶴房の投稿では、「東京ドーム公演2日間とも本当にありがとうございました」と感謝し、初のドーム公演にテンションが高まったような三角コーンを両手に持った激しいポーズのほか、すました表情やキュートな姿を次々と披露。鶴房は「色々 頑張った!ほんとにその甲斐がありました!(^-^)EZPZまじカッケェ俺あれやりたい!笑」とパフォーマンスについてなどを振り返り、「夢の東京ドームに立てたのもJAMのお陰です。本当にありがとう。あと俺ビジュいいじゃん」とファンに感謝しつつ、写真を自画自賛した。

コメント欄には「写真たくさんありがとう 東京ドームに立つしおん世界で1番かっこよかったよ」「汐恩東京ドーム楽しかったよ!幸せ!ありがとう♡」など、鶴房にも多くの声が届いた。

(文=リアルサウンド編集部)