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03.Keep it high
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09.Galaxy Rose
10.Astro Dreamers
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2024/11/16 -2nd Show-
01. OPENING
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03. À±½ÖMy wish!
04. Partition
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10. YOU
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12. ¥·¥å¥¬¡¼Hi Hi¡ª
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UniteUp! 1st Unit LIVE ¡ÖWelcome To PROTOFESTIVAL¡ª¡ª¡ª¡×
Documentary
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LEGIT
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M1. JOIN ME
M2. What I Say
M3. DOPE
M4. MOVE MOVE MOVE
M5. Gimme Gimme
M6. Feel Like A Child
M7. Mirror
M8. Summer Vacation
M9. MATSURI
M10. DEF
¡ãBlu-ray¡ä
UniteUp! 1st Unit LIVE LEGIT¡ÖTo The Top¡×
2024/11/24 -2nd Show-
M1. ON MY WAY
M2. FIRE
M3. MOVE MOVE MOVE
M4. MAGIC
M5. Break border¡ÊAnela¡ÖBreak border¡×¥«¥Ð¡¼¡Ë
M6. call¡Ê½õÀî¿¿Â¢solo¡Ë
M7. good time¡Ê¿¹°þÚïÇ·²ðsolo¡Ë
M8. Please! Please!¡ÊºäÅÄÎ´°ìÏºsolo¡Ë
M9. THE DAY
M10. Twenty Four
EN1. Summer Vacation
Bonus Track. TARGET¡ÊAnela¡ÖTARGET¡×¥«¥Ð¡¼¡Ë
¡ÖMAGIC¡× Music Video
¡ÖSummer Vacation¡× Music Video
¡ÖMOVE MOVE MOVE¡× Music Video
¡ÖLEGIT¤ÎÎ¢Â¦¡Áº£Æü¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Á¡ÊÉû²»À¼¤â¤¢¤ë¤è¡Ë¡×
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JAXX/JAXX¡ÖJAXXPOT TIME¡×CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
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M3 JOKER
M4 ELEVEN (JAXX/JAXX ver.)
M5 SuperStar
M6 ¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Í
M7 ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËâË¡¤¬¤Ä¤«¤¨¤¿¤é
M8 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.)
M9 A.P.P.L.E.
Encore
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En3 STORM¡Çs EYE
¡¦UniteUp! 1st Unit LIVE ¡ÖJack the Lads¡× Documentary
¡¦JOKER (Illustration Video)
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UniteUp! 1st Unit LIVE ¡ÖJack the Lads¡×¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
JAXX/JAXX 1st Album ¡ØJAXXPOT TIME¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
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https://uniteup.info/event/news/?article_id=67504
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©Project UniteUp!
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UniteUp! ¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/c/UniteUpOfficialYouTubeChannel
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https://x.com/project_uniteup