TVアニメ第2期の放送を終えたばかりの多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。7月6日に約1年3ヵ月ぶりのワンマンライブ“sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-”の開催が告知されていたが、TVアニメ第2期の最終話で行ったライブ同様、会場がパシフィコ横浜 国立大ホールに決定した。

そんなUniteUp!をプロジェクト始動タイミングから追いかけてきたリスアニ!による、パシフィコ横浜公演の開催に向けた新連載がスタート!

「ナナロクパシフィコがんばらないと!」と題し、7月6日の開催日まで、メンバーそれぞれのワンマンライブに向けての意気込みやスペシャル対談などを随時更新予定だ。

今回は、改めてリスアニ!に掲載された過去のインタビューやライブレポートなどを一覧で紹介!

▼TVアニメ『UniteUp!』第1期 Anelaコラム

▼TVアニメ『UniteUp!』第1期放送記念 キャストインタビュー

▼“AnimeJapan 2023”レポート

▼ワンマンライブ“sMiLea LIVE -Unite with You-”開催記念インタビュー(戸谷菊之介、助川真蔵、masa)

▼ワンマンライブ“sMiLea LIVE -Unite with You-”レポート

▼“アニメイトガールズフェスティバル2023”レポート&ライブ後インタビュー(戸谷菊之介、助川真蔵、masa)

▼“リスアニ!LIVE 2024”出演記念 [連載]“リスアニ!LIVE 2024”――『UniteUp!』知っておかないと!

▼ワンマンライブ“sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN”レポート

▼7曲連続デジタルリリース記念 キャスト撮りおろしインタビュー

▼初のユニット別単独ライブ『UniteUp! 1st Unit LIVE』レポート

▼TVアニメ『UniteUp!』第2期放送記念 キャスト撮りおろしインタビュー

各配信サイトではTVアニメ第1期/第2期も配信中!ぜひワンマンライブまでにTVアニメやリスアニ!掲載のインタビューをチェックし、UniteUp!の魅力を改めておさらいしておこう!

連載本格スタートをどうぞお楽しみに!

●ライブ情報ワンマンライブ「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」

[開催日時・場所]

2025年7月6日(日)@パシフィコ横浜 国立大ホール

開場 17:00〜/開演 18:00〜/終演 20:00(予定)

[出演]

PROTOSTAR:戸谷菊之介/山口諒太郎/平井亜門

LEGIT:助川真蔵/森蔭晨之介/坂田隆一郎

JAXX/JAXX:masa/下前祐貴/馬越琢己/坪倉康晴/高本 学

[チケット1次先行受付中!]

受付期間:2025年4月9日(水)12:00〜4月22日(火)23:59

応援しないとシート 通常¥8,000(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)¥9,600(税込)

※Blu-ray&DVD 1巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券(第1次)」が必要です。

[チケットオフィシャルHP/SNS先行]

受付期間:2025年4月26日(土)12:00〜5月6日(火・祝)23:59

一般指定席 通常¥8,000(税込)/リボンバッグチャーム付(枚数限定)¥9,600(税込)

[チケット2次先行]

受付期間:2025年5月14日(水)12:00〜5月27日(火)23:59

応援しないとシート 通常¥8,000(税込)

※Blu-ray&DVD 2巻封入「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth- 応援しないとシート応募券(第2次)」が必要です。

※「応援しないとシート」は一般席よりも前方のお席となります。前方の感覚は個人差がございますので、予めご了承いただいた上でお申込みください。また、お席の変更はお受けできません。

●リリース情報

PROTOSTAR

『United Stars』

発売中

【完全生産限定盤(CD+BD)】



品番:SRCL-13236〜13237

価格:¥9,900(税込)

※48ページフォトブック同梱

【通常盤(CD)】



品番:SRCL-13238

価格:¥3,300(税込)

CDはこちら

https://UUPROTOSTAR.lnk.to/UnitedStars_CD

配信はこちら

https://uuprotostar.lnk.to/UnitedStars

<CD> ※完全生産限定盤・通常盤共通

01.Star Parade

02.愛のリグレット

03.Keep it high

04.より道Cheers!

05.エンパシンパシー

06.ゆめゆくの (PROTOSTAR ver.)

07.ほんねのうた

08.約束公園

09.Galaxy Rose

10.Astro Dreamers

<Blu-ray>

UniteUp! 1st Unit LIVE 「Welcome To PROTOFESTIVAL!!!」

2024/11/16 -2nd Show-

01. OPENING

02. 愛のリグレット

03. 星瞬My wish!

04. Partition

05. ゆめゆくの

06. いいの

07. 生アフレコ

08. 吠えろ!クロスファイヤー

09. 生アフレコ

10. YOU

11. トリプレット

12. シュガーHi Hi!

13. より道Cheers!

UniteUp! 1st Unit LIVE 「Welcome To PROTOFESTIVAL!!!」

Documentary

「シュガーHi Hi!」 Music Video

「愛のリグレット」 Music Video

「より道Cheers!」 Music Video

LEGIT

『How Is This』

2025年5月14日発売

【完全生産限定盤(CD+BD+フォトブック)】



品番:SECL-3210〜3211

価格:¥9,900(税込)

【通常盤(CD)】



品番:SECL-3212

価格:¥3,300(税込)

CD予約はこちら

https://LEGIT.lnk.to/HowIsThis_CD

<CD>

M1. JOIN ME

M2. What I Say

M3. DOPE

M4. MOVE MOVE MOVE

M5. Gimme Gimme

M6. Feel Like A Child

M7. Mirror

M8. Summer Vacation

M9. MATSURI

M10. DEF

<Blu-ray>

UniteUp! 1st Unit LIVE LEGIT「To The Top」

2024/11/24 -2nd Show-

M1. ON MY WAY

M2. FIRE

M3. MOVE MOVE MOVE

M4. MAGIC

M5. Break border(Anela「Break border」カバー)

M6. call(助川真蔵solo)

M7. good time(森蔭晨之介solo)

M8. Please! Please!(坂田隆一郎solo)

M9. THE DAY

M10. Twenty Four

EN1. Summer Vacation

Bonus Track. TARGET(Anela「TARGET」カバー)

「MAGIC」 Music Video

「Summer Vacation」 Music Video

「MOVE MOVE MOVE」 Music Video

「LEGITの裏側〜今日くらいいいじゃん〜(副音声もあるよ)」

<Photobook>

48ページフォトブック

LEGIT 1stAlbum『How Is This』発売記念リリースイベント

場所:animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)

2025年5月31日(土)開演時間:14:00

イベント内容

1部:発売記念スペシャルトークショー、1曲ライブ

2部:ステッカーお渡し会

JAXX/JAXX 1st ALBUM

『JAXXPOT TIME』

5月28日発売

【完全生産限定盤(CD+BD+フォトブック)】



品番:ESCL-6090〜6091

価格:¥9,900(税込)

【通常盤(CD)】



品番:ESCL-6092

価格:¥3,300(税込))

JAXX/JAXX「JAXXPOT TIME」CD予約はこちら

https://JAXXJAXX.lnk.to/JAXXPOTTIME_CD

<CD>

・恋しようぜ

・どうにでもなれ!

・IN&OUT (JAXX/JAXX ver.)

・Sailing Story

・RAYS

ほか全10曲収録(順不同)

<Blu-ray>

・UniteUp! 1st Unit LIVE 「Jack the Lads」 2024/11/2 -2nd Show-

M1 STORM’s EYE

M2 ライアー

M3 JOKER

M4 ELEVEN (JAXX/JAXX ver.)

M5 SuperStar

M6 好きだから、好きにならないようにするね

M7 クリスマスの魔法がつかえたら

M8 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.)

M9 A.P.P.L.E.

Encore

En1 どうにでもなれ!

En2 恋しようぜ

En3 STORM’s EYE

・UniteUp! 1st Unit LIVE 「Jack the Lads」 Documentary

・JOKER (Illustration Video)

・恋しようぜ (Music Video)

・どうにでもなれ! (Special Music Video)

<48ページフォトブックレット>

UniteUp! 1st Unit LIVE 「Jack the Lads」ライブ写真

JAXX/JAXX 1st Album 『JAXXPOT TIME』発売記念リリースイベント

2025年6月7日(土)14:00〜

開催場所:アニメイト池袋本店 北館9F animate hall BLACK

1部トークショー出演者

JAXX/JAXX(春賀楽翔役:masa、桂ほまれ役:下前祐貴、香椎一澄役:馬越琢己

若桜 潤役:坪倉康晴、森ノ宮奏太役:高本 学)

リリースイベント内容

1部:発売記念スペシャルトークショー、1曲ライブ

2部:ガラポン抽選会

・特賞:全員サイン入り色紙、当選者のお名前入り ×1名様

・A賞:全員サイン入り色紙 ×3名様

・B賞:各キャラクターサイン入りソロ色紙(メンバー各3枚×5)

・参加賞:ロゴステッカー

※2部:ガラポン抽選会については、アーティストの出演はございません

申込期間:2025年4月27日(日)23:59まで

リリースイベントの詳細はこちら

https://uniteup.info/event/news/?article_id=67504

●作品情報

TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』

各種配信サービスにて配信中!

ABEMA/dアニメストア/DMM TV/Prime Video/FOD/Hulu/バンダイチャンネル/Netflix/U-NEXT/アニメ放題/Lemino/ニコニコ/アニメタイムズ/TVer/MBS動画イズム/TELASA(見放題プラン)/J:COM STREAM見放題/milplus 見放題パックプライム/Pontaパス

https://lnk.to/unibirth

【STAFF】

監督:牛嶋新一郎

副監督:板庇 迪

シリーズ構成:Teamきずにゃ

キャラクターデザイン:まじろ

サブキャラクターデザイン:山名秀和

キャラクターデザイン協力:あおいれびん

美術設定:友野加世子・乗末美穂・大久保修一

美術監督:山梨絵里

色彩設計:山口 舞

撮影監督:姫野めぐみ

3DCG:亡霊工房

3Dスーパーバイザー:坂本剛一

編集:三嶋章紀

音楽:林 ゆうき・近谷直之

制作:CloverWorks

【CAST】

清瀬明良:戸谷菊之介

直江万里:山口諒太郎

五十鈴川千紘:平井亜門

高尾大毅:助川真蔵

二条瑛士郎:森蔭晨之介

東郷楓雅:坂田隆一郎

春賀楽翔:masa

桂 ほまれ:下前祐貴

香椎一澄:馬越琢己

若桜 潤:坪倉康晴

森ノ宮奏太:高本 学

大月 凛:斉藤壮馬

辻堂真音:中島ヨシキ

TVアニメ第1期『UniteUp!』

各種配信サービスにて配信中!

https://lnk.to/UUhaishin

©Project UniteUp!

関連リンク

UniteUp! 公式サイト

https://uniteup.info

UniteUp! 公式YouTube

https://www.youtube.com/c/UniteUpOfficialYouTubeChannel

UniteUp! 公式X

https://x.com/project_uniteup