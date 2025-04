ヒップホップ/R&Bガールズグループ・XGが20日(現地時間)、アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)に出演。13日(Week1)に続き、同フェス最大規模の屋内ステージ「Sahara」に再び登場し、圧巻のライブパフォーマンスでフェスの最終日を締めくくった。先週のWeek1では、日本人アーティスト初となる「Sahara」ステージのトリを務め、SNSでも世界中で話題となったXG。「#XGCHELLA」」(XGとCoachellaを掛け合わせたハッシュタグ)は世界トレンド5位、アメリカでは2位を記録し、衣装やメイクも含めて海外メディアから高い評価を受けた。

Week2では、ホワイトの衣装だったWeek1とは一転、全身レッドの新衣装で登場。メンバー・COCONAがスキンヘッドスタイルを披露するなど、それぞれが大胆なスタイルチェンジで観客の視線を集めた。「HESONOO + X-GENE」から始まり、オールラップソング「WOKE UP」、米ビルボード「Hot Trending Songs」で日本人アーティストとして初の1位を獲得した「GRL GVNG」と続けて披露されると、会場は一気にヒートアップした。MCでは、CHISAが「What’s up Coachella!! You ready for week 2!?」(Coachella調子はどう!? Week 2の準備はできてる!?)と煽り、MAYAが「WOW being here right now feels so surreal, WE LOVE YOU COACHELLA!! Let’s get crazy tonight!」(ここに立ってるなんて、ほんとに夢みたい。Coachella、愛してるよ!! 今夜は思いっきり盛り上がろうね!)と英語で呼びかけ、観客を沸かせた。ステージ中盤では、仮面を着けた17名のメンバーとダンサーによる「SHINOBI」で息の合ったシンクロダンスを披露。続く「LEFT RIGHT」では、オーディエンスが自発的に踊り出すなど、会場全体が一体となった。さらに「TGIF」「PUPPET SHOW」に続き、Week2で初披露となる2ndシングル「MASCARA」では、JURIN「ALL RIGHT COACHELLA! HIS IS OUR PARTY!!」(コーチェラ、準備はいい!? これが私たちのパーティーだよ!!)と煽り、この日最高潮の盛り上がりを見せた。「IS THIS LOVE」ではピアノバージョンからオリジナルバージョンへのスライドという特別アレンジも披露され、ファンを熱狂させた。「NEW DANCE」「SOMETHING AIN’T RIGHT」のパーティーチューンに続き、最後は代表曲「SHOOTING STAR」のバンドアレンジで締めくくり。Week1よりも余裕を感じさせる堂々としたパフォーマンスで、コーチェラ最終日のトリを見事に飾った。ライブ終了後、Xでは「#XG_COACHELLA」が世界トレンド2位を記録するなど、SNS上でも世界的な反響が巻き起こった。現在、XGは18の国と地域を巡る初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催中。24日にはサンパウロ、27日にはメキシコシティでの公演を控えており、5月14日には東京ドームでツアーファイナルを迎える。同日には、最新シングル「MILLION PLACES」のリリースも予定されている。■XG セットリスト(現地時間4月20日)01 HESONOO + X-GENE02 WOKE UP03 GRL GVNG04 SHINOBI05 LEFT RIGHT06 TGIF07 PUPPET SHOW08 MASCARA09 IYKYK10 IS THIS LOVE11 NEW DANCE12 SOMETHING AIN’T RIGHT13 SHOOTING STAR