Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ç¾®Àôº£Æü»Ò¤¬Ä¤¼¡ÖÈþÊæ¤Î¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯£±£²·î£¶Æü¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«¤«¤ì¡¢Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¸òÍ§¤Î¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó£·£°£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡º×ÃÅ¤Ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼»þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ò£µ£µËÜ¤Î¥À¥ê¥¢¤ä¡¢¥Ð¥é¡¢¥¢¥¸¥µ¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨Àá¤Î²Ö¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ä¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ÇÃæ»³¤µ¤ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ä¡¢»äÍÑ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦£³ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö£Ì£ï£ö£å¡¡£Ì£å£ô£ô£å£ò¡×¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤äÍ§¿Í¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤Ê¤É¤¬¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¾®Àô¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¹µ¼¼¡£¶¹¤¤Éô²°¤ò£²¿Í¤Ç»È¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤¬£±£¶ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¾®Àô¤È¸åÇÚ¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Û¡×¡Ö¤¤ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àô¤Ï¡ÖÅ·¹ñ¤Ç²ñ¤¦¿Í¤Ø¡¢ÈþÊæ¤Î¼è¤ê°·¤¤Ãí°Õ¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö°ì¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É£µ¤Ä¤Î¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¡¢¡ÖÈþÊæ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¹Ô¤¯¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏËå¤ÎÃæ»³Ç¦¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ç¦¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÊý¤¬µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ì´¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È¿´¤«¤é»×¤¦¡×¤È»Ð¤Î»à¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤¤ÆÆþ¤ì¤Ðº£Ç¯¤Ï£´£°¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£Ç¦¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤Î¿´¾ð¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÃç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç¦¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ØÇ¦¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡¢¤À¤Ã¤ÆÇ¦¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¡Á¿Æ¥Ð¥«¤Ê¤é¤Ì»Ð¥Ð¥«¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ØÇ¦¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç»Ð¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£